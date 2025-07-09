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中國商務部管制8家台軍工業 龍德、台船這樣回應

鉅亨網記者王莞甯 台北


中國商務部今 (9) 日發布公告，為維護國家安全利益，履行防擴散等義務，將 8 家台灣實體列入出口管制名單，包括漢翔 (2634-TW)、龍德造船 (6753-TW)、經緯航太和中信造船等；龍德對此表示，影響幾乎不存在，台船 (2208-TW) 也表態影響有限。

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圖：台船提供。

中國商務部這波出口管制名單中包括漢翔、經緯航太、中山科學研究院、仲碩科技、國際造船、中信造船、龍德造船、攻衛等。


龍德對此回應，初步判定軍用部分不會受影響，而民用業務中，來自中國的原料零件多是可替代性高的項目，因此，幾乎是沒有影響。

台船也表示，潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要來自歐美，而商船供應鏈以日韓為主，中國供應鏈占比極小，影響有限。

台船進一步提到，後續還是要看管制管控細項有哪些。

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商務部龍德台船軍工出口管制漢翔

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