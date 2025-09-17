鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 15:50

‌



中國出行平台哈囉今 (17) 日宣布旗下 Robotaxi 業務獲得阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 策略投資，此舉標誌著雙方在智慧出行領域的合作邁向新階梯。

馬雲再出手！阿里巴巴戰略投資哈囉Robotaxi 兆億美元賽道迎來最強聯盟（圖：Shutterstock）

哈囉表示，與阿里巴巴集團將在先前合作基礎上，進一步深化在智駕大模型、算力平台及 Robotaxi 等領域的全面合作，攜手加速 Robotaxi 產業的商業化、規模化進程。

‌



阿里巴巴與哈囉的合作計畫備受關注。阿里巴巴將發揮 AI 和雲端運算的優勢，與哈囉旗下 Robotaxi 業務共同推動大型模型與自駕技術的落地應用。

哈囉共同創辦人兼執行長楊磊指出，阿里巴巴在 AI 先進領域的深厚積累和技術領先性，與哈囉旗下 Robotaxi 業務規模化商業落地所需的強大算力、算法支持高度契合。

未來，雙方將基於 Robotaxi 實質營運場景與需求進行全面合作，致力於打造極致低成本、高安全、高可靠、高可用的智慧駕駛技術，加速 Robotaxi 商業化，共同打造產業標竿產品。

具體而言，阿里巴巴與哈囉將共建視覺、語音、語言等基礎大模型以及智慧座艙等垂直領域專用模型，探討世界模型等先進領域在自動駕駛領域的創新應用。

阿里雲也將與哈囉共同進行技術研發，為哈囉旗下 Robotaxi 業務的演算法迭代、使用者體驗優化和營運效率提升提供輔助。

楊磊表示，透過雙方深度協同，哈囉旗下 Robotaxi 業務將加速技術迭代與商業化落地。哈囉已招募一批來自全球頂尖學府和科研機構的 AI 大模型、自駕技術菁英，團隊規模超 200 人，未來也將持續吸收全球頂尖 AI 科技人才。

哈囉的目標在兩年內實現 Robotaxi 業務的規模化，並積極與各地政府溝通合作，逐步邁向國際市場。

今年 6 月 23 日，為快速開拓 Robotaxi 業務，哈囉亦聯手寧德時代、螞蟻集團成立上海造父智慧科技有限公司，註冊資本 12.88 億元，專注於 L4 級自駕技術的研發、安全應用及商業化落地。