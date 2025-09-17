摩爾投顧-葉俊敏分析師 2025-09-17 14:35

美國 8 月零售銷售數據全面超出預期，8 月工業生產意外成長，經濟數據並未帶來提振股市，市場等待聯準會利率會議結果，美股三大指數下跌。

台指期壓低結算！ 正好卡位第四季 AI、IC 誰領風騷？ (圖:shutterstock)

費城半指數出現連續九個交易日上漲，為 2017 年以來最長的連漲，並且持續創下歷史新高。費半指數今年至今上漲 22%，超過那斯達克指數 100 指數近 16%，費半指數成分股由 AI 股領軍上漲，不管是博通、輝達、台積電 ADR、超微、美光等，漲幅領先於費半指數。表現較弱的就是非 AI 領域應用，如：安森美、恩智浦、德儀、格羅方德、高通等。

半導體設備廠的走勢差異較大，根據 IC Research 最新發布的全球半導體設備行業研究報告，2025 年上半年全球半導體設備商半導體營收業務 Top10 營收合計超 640 億美元，年增 24%。營收規模前兩名 ASML、應材，今年至今漲幅僅約 6% 左右，排名第三科林研發與第五科磊，今年至今分別漲 66% 及 55%。

費半指數即使是連九漲，即使續創歷史新高，但成分股的走勢差異還是很大，台積電帶領台股連續創新高的過程中，台積電供應鏈的表現也各不相同，台積電受惠於先進製程需求積極擴產，投資朋友可以多留意 3 奈米、2 奈米供應鏈。

川普總統到英國進行第二次的國是訪問，達成「科技繁榮協議」，微軟、Google、甲骨文、輝達等美國主要科技大廠，將對英國投資 420 億美元，內容包含 AI、量子運算與能源等。昨日也提到過，主權 AI 將會持續擴大 AI 產業的需求與規模，AI 產業長線看好，但投資朋友應避開山頂上的股票，等待強勢股拉回與相對低基期的個股買點。

可留意技術性買點的強勢股與相對低檔區個股－

個股詳細解析：

旺矽 (6223-TW)：懸臂式 (CPC)、垂直式 (VPC) 全球市佔率皆名列前茅。 VPC 則主要用於 AI、HPC、網通等高階應用。2026 年 MEMS 探針針腳產能將較 2025 年提高兩倍。

奇鋐 (3017-TW)：散熱產品（散熱片、風扇、熱管 / 均熱板、水冷模組等）、伺服器及系統相關產品。AI 伺服器、傳統伺服器、以及 ASIC 伺服器用的機殼。

嘉澤 (3533-TW)：新一代伺服器記憶體插槽(輝達 GB300) 的認證供應商之一。UQD(水冷快接頭)今年已經開始出貨。GPU Socket 預計 2026 年開始出貨。

聯發科 (2454-TW)：發展邊緣 AI 技術，將 AI 導入手機、IoT 裝置與自駕車等終端設備。與輝達共同開發 GB10 超級晶片。2 奈米製程的 SoC 已成功定案，預計明年底進入量產。

系微 (6231-TW)：UEFI BIOS 市占最高公司。與 ARM、輝達、博通、MARVELL 等晶片廠長期合作。輝達 H 系列和 GB 系列產品認證。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

台特化 (4772-TW)：邏輯 IC 先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫(AHF) 通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。

台股昨日創高，今日拉回，投資朋友不用擔心，我們等待的不就是拉回買進的機會？市場進入整理，第四季的空間將會更大，台股大波段的趨勢向上，但中間難免會出現震盪整理，只要把握好紀律，耐心等待買點出現，就能成為市場贏家。掌握最新投資資訊，歡迎加入 Line @

文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師