〈房產〉七都928檔期推案量縮逾2600億元 新竹縣市年減65%最慘

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-16 09:42

‌



根據市調機構統計，今年房市 928 檔期六都及新竹縣市，總銷金額約 7106.5 億元，較去年量縮約 2670 億元、年減近 3 成，創有統計以來最大年減幅。此外進場個數 312 件，年減幅逾 20%，其中並以新竹縣市推案金額萎縮 65% 到 187 億元最劇烈。

七都928檔期推案量縮逾2600億元 新竹縣市年減65%最慘。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，在各縣市除新北、桃園推案量逆勢成長，其餘台北、新竹、台中、台南、高雄量能紛紛跌回數年前水位，關鍵是當前房市處於深水區，且在市場強烈期待降價的氛圍下，大幅降低建商進場意願，使本次檔期黯然失色。

‌



數字科技 (5287-TW)) 旗下 591 新建案分析，市場受關稅戰、房貸水位等影響，接下來還有第三季央行理監事會召開，觀望情緒只增不減，且個案去化持續牛步，讓建商推不推案都顯得尷尬，多數業者只能且戰且走，導致個案公開時間充滿變化，部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場，也讓今年成為最難以捉摸的 928 檔期。

在全台主要地區普遍量縮下，新北市、桃園市則逆勢上揚，進一步觀察，兩地量能雖締造新猷，個案數卻呈現小幅下滑，顯然建商策略從過往的遍地開花，轉為向熱區集中火力。像新北市今年共計 55 案進場、較去年減少 8%，跌幅相對較小，主要是在新莊、板橋及三重等區，擁有如「國家壹號廣場」、「甲山林市政帝景」等百億級大案進場，總銷才能維繫恆溫。而桃園本次案量集中在北桃園一帶，包含桃園、八德及龜山 A7 等區，各自都有逾百億案量公開。

至於其他縣市，台北市相較去年同期以及上半年 329 檔期大案連發，今年新案量體轉小，總銷及個案數一路走跌，值得一提，當前北市由於蛋黃區稀缺效應，並未出現大幅度降價，即便少數市場派業者開價朝區域行情靠攏，但在政經等不確定性下，銷況仍相當低迷。

科技重鎮新竹地區，相對於半導體及 AI 等產業題材不斷，房市表現顯得疲弱，個案、總銷金額均為史上新低，區域上除新竹市、竹北市等精華地段熄火，新豐、竹東等蛋白區也有指標案推遲。台中市今年受延推潮影響，總銷僅剩 1110 億元，較去年縮水四成，且當地買氣持續低迷，部分重災區如海線價格逐漸出現回調現象。

而台南目前不只土地交易量銳減，今年永康鹽行、安南九份子等重劃區也逐漸退燒，總銷及個案雙雙衰退。高雄這次個案數年增 4 成，總銷卻反而大減近 4 成，主因是在楠梓、仁武等區有小量體新案推出，只是在大環境壓力下，目前當地新案開價落差大。