〈焦點股〉機器人概念股+1 新代蜜月飆漲44% 強勢入圍千金股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-17 11:26

‌



新代科技 (7750-TW) 以興櫃股后之姿強勢轉上市，今 (17) 日以每股 630 元掛牌上市，開盤後上演蜜月行情，直接飛越 900 元大關，最高來到 912 元，大漲 282 元、漲幅 44.76%，一上市旋即成為準千金股，也是資本市場最關注的「機器人概念股」。

新代科技董事長兼總經理蔡尤鏗(左)與總監黃芳芷(右)。(鉅亨網資料照)

新代科技於今年 9 月上旬完成上市前競拍及申購，競拍方面，市場凍結資金逾百億元；申購部分，總計合格申購筆數近 18 萬筆，中籤率僅 0.7%。若以今天盤中高點計算，抽中 1 張的投資人相當於現賺 28 萬元。

‌



新代科技 2025 年上半年表現亮眼，稅後純益 10.8 億元，年增 34.1%，每股稅後純益 17.2 元，顯示新代不僅具備強勁的營運體質，也擁有穩定獲利的實力。今年前 8 月合併營收 91.55 億元，年增 25.5%，有望提前達陣營收百億的里程碑。

今年恰逢新代成立 30 周年，董事長蔡尤鏗指出，近年有感於地緣政治變化及人工智慧 (AI) 趨勢，新代集團才決定進入資本市場，希望藉由資本市場力量，拓展新代集團經營能見度，尤其是人才招募、企業間的合作，期許讓新代下一個 30 年走得更快更穩。