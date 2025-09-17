〈焦點股〉瀚宇博強化在台投資AI板及庫藏股助威 爆量跳空攻高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 09:54

‌



華科事業群 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 今 (17) 日起執行 2 項庫藏股措施，將在 88 元以下買回 2000 張庫藏股，用於轉讓給員工，股價跳空開高，最高價達 87 元，漲幅達 9.43%。

瀚宇博總經理陶正國。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，由 AI 的市場高度需求擴張，也使上游 PCB 廠勇敢加碼資本支出，華科事業群 PCB 廠瀚宇博及精成科 (6191-TW) 兩 PCB 廠預估 2025 年資本支出維持在 40 億元的歷史高檔水準，其中用於投資 AI 相關的資本支出占比達 70%，也就是說，今年投資於 AI 生產設施高達 28 億元。

‌



就華科事業群這兩家 PCB 廠 2025 年資本支出規劃的分布顯示，今年 40 億元的資本支出有 70% 用於改善 Lincstech 新加坡廠、ELNA 在馬來西亞檳城 2 廠及瀚宇博在台灣的觀音廠及江蘇的江陰廠，20% 用於改善包精成科重慶廠 HDI 的生產，而 10% 投資於與算力相關的 VGA 與算力卡生產的改善。

同時，瀚宇博對台灣觀音廠的強化資本支出，除在增強其 AI 伺服器相關 PCB 的製程能力之外，也在於改善觀音廠目前產能已經滿載的現況。