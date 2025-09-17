search icon



阿里巴巴開盤漲近3%續創4年新高 帶領港股市值重上3兆港元大關

鉅亨網編譯陳韋廷


阿里巴巴 (09988-HK) 今 (17) 日在港股續創近 4 年新高，開盤上漲 2.74%，帶領港股市值重回 3 兆港元(約 3870 億美元)，今年來累計漲超 96%。

阿里巴巴周二 (16 日) 也完成發行本金總額約為 32 億美元於 2032 年到期零息可轉換優先票據，該等票據乃發行予依據美國證券法下的 S 條例進行離岸交易的某些非美國人士。


阿里巴巴打算將票據發行的募集資金淨額用於一般公司用途，戰略重點是增強自身雲端基礎設施能力及國際商業業務營運。票據的初始轉換率為每 1000 美元本金票據可轉換 5.1773 股美國 ADR，相當於初始轉換價格為每股 193.15 美元。

高盛出具最新研究報告指出，阿里巴巴憑藉自身領先的模型能力、47% 的中國公有雲市場份額以及多樣化的晶圓供應，處於有利地位並具備國際化擴張的空間，高盛將阿里巴巴 ADR 目標價從每股 163 美元上調至 179 美元，維持「買入」評等。

