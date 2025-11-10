首家中東企業今在港上市！「非洲紙尿褲之王」樂舒適掛牌半日飆近37% 市值破215億港元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-10 12:30

港交所今 (10) 日迎來歷史性時刻，首家總部位於中東的企業樂舒適正式掛牌上市，以 2358 倍超額認購的亮眼表現開啟上市征程。截至午間收盤，樂舒適(02698-HK) 股價大漲 31.53% 至每股 34.46 港元，一度漲高近 37%，市值突破 215 億港元，成為消費品領域又一明星標的。

首家中東企業在港上市！「非洲紙尿褲之王」樂舒適掛牌首日飆高近37% 市值破215億港元（圖：Shutterstock）

這場「零的突破」不僅是港交所招商引資的最新註腳，更意味哲中東與香港金融合作的實質深化。

樂舒適的崛起，始於一對中國東北夫婦的非洲創業傳奇，沈延昌與楊艷娟同為哈爾濱工程大學 70 級學生，1997 年沈延昌辭去事業單位工作，赴尼日利亞一家港資製造企業任採購經理。

一次為奈及利亞客戶在中國採購 20 萬美元貨物的經歷，讓沈延昌嗅到中非貿易的商機。2000 年，他在廣州成立森大集團前身，專為非洲客戶採購百貨、建材等產品，並以廣交會的地緣優勢迅速開啟市場。

隨著出口競爭加劇，2003 年起森大轉向「貼近市場」策略。2004-2012 年在非洲十多國設銷售公司，2014-2016 年又在迦納、坦尚尼亞等國投建洗衣粉、五金、紙尿褲等工廠，深度融入非洲工業化進程。當時非洲都市化浪潮催生巨大基礎衛生與家裝需求，森大業務聚焦裝飾建材與快消品兩大賽道，逐漸形成「裝飾建材 + 衛生用品」雙輪驅動格局。

2009 年，森大內部孵化的衛生用品品牌樂舒適獨立營運，早期以迦納為起點，推出嬰兒紙尿褲、衛生棉等產品，後擴展至拉丁美洲、中亞 30 餘國。樂舒適核心策略為「在地化生產 + 多品牌矩陣」，截至今年 4 月已在 8 個非洲國家設廠，擁有 51 條生產線，成為非洲本地佈局最廣的衛生用品製造商。這一模式讓樂舒適規避高關稅、縮短供應鏈，成本優勢顯著，在地化生產的衛生棉價格僅歐美品牌的三分之一。

市場回報印證了策略成效。2022-2024 年，樂舒適收入從 3.2 億美元增加至 4.54 億美元，年複合成長 19.1%；利潤從 1,839 萬美元飆升至 9,511 萬美元，2025 年前利潤已達 3,110 萬美元。其嬰兒紙尿褲年銷 41.23 億片、衛生棉 16.34 億片，分別在非洲市場佔 20.3%、15.6%，意味著每 5 片嬰兒紙尿褲、每 7 片衛生棉中就有 1 片來自樂舒適，旗下品牌復購率超 90%，被稱為「快消界傳音」。

支撐樂舒適成長的是非洲市場的巨大潛力。Frost & Sullivan 數據顯示，2024 年非洲嬰兒紙尿褲滲透率僅 20%，歐美達 70%-86%，衛生棉滲透率 30%，遠低於歐美的 86%-92%，加上非洲 20 歲以下人口佔比超 50% 的人口紅利，市場空間廣闊。

此次赴港上市，樂舒適籌備已久。今年 1 月首次遞表因未及時聆訊失效後，半月後便二次衝刺。選擇此時上市，既因自身業績達標，更踩準了香港與中東合作深化的政策風口。

香港財政司司長陳茂波先前明確表示，香港正推動與中東資本市場互聯互通，鼓勵中東企業來港上市，特首李家超訪問中東時亦強調，雙方在金融、創科等領域優勢互補。