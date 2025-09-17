search icon



把小孩、寵物做成公仔！Gemini新功能吸引逾1300萬人 助攻App Store排名超車ChatGPT

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周二 (16 日) 報導，Google 一直在生成式 AI 領域追趕 OpenAI，現在似乎終於在用戶端取得進展。

cover image of news article
Gemini爆紅的新功能為其帶來1300萬新用戶。(圖:Shutterstock)

該公司的 Gemini 應用程式本周在蘋果 (AAPL-US) App Store 免費應用程式排行榜奪冠，超越了近三年前引發生成式 AI 熱潮的 ChatGPT。


這一波新用戶的加入，主要來自 Gemini 最近推出的更新功能。

上個月 Google 推出更新版「Flash」AI 模型，稱為 2.5 Flash Image，包含了名為 「Nano Banana 」的圖片編輯功能，可以讓用戶混合多張照片，並透過文字指令創造 3D 公仔等作品，吸引許多使用者開始使用 Gemini。

新功能帶來爆量用戶

Gemini 應用程式負責人 Josh Woodward 上周在社群媒體透露，這項功能為 Gemini 帶來 1300 萬新用戶，用戶已上傳 5 億張圖片。Woodward 另外表示，由於需求暴增，團隊周末不得不實施臨時使用限制。

Google 執行長皮采在第二季財報中表示，截至 7 月 Gemini 應用程式月活躍用戶超過 4.5 億。

市值突破 3 兆美元

Google 在消費者 AI 領域的進展也吸引投資人目光。

周一 Alphabet(GOOGL-US) 成為第四家市值突破 3 兆美元的企業，與輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和蘋果並列。Alphabet 今年股價上漲 33%，大幅超越那斯達克指數 16% 漲幅。

本月稍早 Google 也受惠於有利的反壟斷裁決，獲准保留 Chrome 瀏覽器，進一步推升股價。

GoogleGeminiChatGPT圖片編輯Nano BananaApp StoreAlphabetAI聊天機器人

NASDAQ22333.96-0.07%
蘋果238.15+0.61%
Alphabet公司(A)251.16-0.18%
輝達174.839-1.64%
微軟509.04-1.23%

