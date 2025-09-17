鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 06:10

‌



全球股市上漲動能短期內有望持續，投資人情緒正攀升至 7 個月高點。根據美國銀行最新發布的全球基金經理人調查，市場對全球經濟成長預期顯著回升，同時對聯準會 (Fed) 大幅降息的押注進一步升溫，推動風險偏好顯著改善。

最憂第二波通膨！美銀調查：投資人情緒升至7個月最高 近半數經理人估Fed激進寬鬆（圖：Shutterstock）

美國銀行 (BAC-US) 策略師 Michael Hartnett 出具研究報告指出，全球基金經理人的現金持有比例連 3 月維持在 3.9% 的低位，而股票配置的淨增持比例則達 7 個月來最高水準。這項數據顯示，投資人正將更多資金投入股市，而非持有現金避險。

‌



同時，市場最擔憂的風險也發生轉變。此前主導市場情緒的「貿易戰引發全球衰退」擔憂大幅減弱，關注度從 8 月的 29% 驟降至 12%。取而代之的是，「第二波通膨」成為基金經理人最擔心的尾部風險。

調查顯示，全球經濟成長預期出現自去年 10 月以來最大的月增率，僅 16% 基金經理人預期未來經濟將走弱，遠低於 8 月的 41%，其中 67% 受訪者預期經濟將實現「軟著陸」，18% 將「無著陸」，僅 10% 擔憂「硬著陸」。

相較之下，8 月時預期硬著陸比例仍高達 25%。此外，77% 的基金經理人認為全球經濟將陷入「停滯性通膨」環境。

Hartnett 指出，對經濟成長的悲觀預期正迅速消退，這為股市的看漲立場提供了堅實基礎。儘管股票配置已升至 7 個月高點，但尚未達到「極度擁擠」的程度，這意味著資金仍有進一步流入的空間，進而支持股市繼續上行。

此外，AI 帶來的生產力提升預期也增強了企業獲利前景，半數左右的受訪者表示，AI 已經開始提升企業效率。

對 Fed 貨幣政策轉向的預期，是支撐當前樂觀情緒的另一個關鍵因素。

調查顯示，47% 基金經理人預期 Fed 將在未來一年降息 4 次或更多，其中 30% 預期降息 4 次，17% 預期降息 2 次，29% 預期降息 3 次。這一預期明顯高於先前水準。

此外，關於 Fed 主席人選的預期也有所改變。30% 經理人認為現任聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 將成為下一任主席，較 8 月的 20% 有所上升，其他潛在人選包括白宮前經濟顧問哈塞特 (15%)、前理事沃許(13%) 和貝萊德前高層 Larry·Fink(8%)。

值得注意的是，短期利率預期與通膨預期之間的分歧持續擴大。僅 6% 經理人估短期利率上升，但預期通膨上升的比例已從去年 9 月的 9% 升至 49%，淨 23% 投資人看好長期利率上升，為 2022 年 8 月以來最高。

儘管市場情緒樂觀，但投資人並未完全忽略潛在風險。調查顯示，26% 受訪者選擇「第二波通膨」仍是最大的尾部風險，緊隨其後的是對 Fed 獨立性下降及美元貶值的擔憂 (24%)。

美銀在 9 月 5 日至 11 日進行上述調查，共訪問 165 名基金經理，他們管理的資產總額達 4260 億美元。其他重要發現包括風險偏好改善，淨 15% 投資者採取低於正常的風險水平

此外，企業策略方面，39% 受訪者希望企業增加資本支出，僅 27% 希望企業專注於改善資產負債表。