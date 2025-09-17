【Joe’s華爾街脈動】聯準會利率決策前市場盤整
Joe Lu
美國消費數據具韌性，台灣科技股靜待貨幣政策催化劑
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 16 日
摘要
- 全球市場呈現風險趨避基調，投資者在美國聯準會利率決策前暫歇。
- 美國股市在平靜的交易日中微幅走低，那斯達克指數的九日連漲告終。台股加權指數 (TAIEX) 在近期上漲後，於關鍵移動平均線之上盤整。
- 公債市場價格上揚，美國公債殖利率因而下滑，10 年期公債殖利率跌至 4.03%。此走勢反映了市場為聯準會的鴿派政策轉向進行佈局。
- 強勁的美國零售銷售數據，預示著消費者深具韌性，這是聯準會經濟評估中的一個關鍵因素。
- 烏克蘭對俄羅斯石油基礎設施的襲擊所引發的緊張局勢加劇，為原油價格帶來支撐。中國對輝達 (Nvidia) 的反壟斷調查，則為半導體產業帶來了新的風險。
對聯準會政策轉向的預期，正驅動著全球市場。(全文未完)
