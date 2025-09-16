季報對投資人的價值何在？川普推動降低財報頻率惹議

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-16 21:51

美國總統川普周一重提取消上市公司季報義務，改為半年報告一次的想法，但投資界並未大力支持此變革。分析認為，減少財報頻率將降低資訊透明度，增加投資風險，且可能加劇股價波動。

川普提議取消上市公司季報義務，但投資界對此提案反應冷淡，擔心影響資訊透明度。

據《華爾街日報》周二 (16 日) 報導，美國推動降低資本市場透明度的聲浪正在升溫。然而，投資界並未出現要求改變證券交易委員會 (SEC) 季報披露制度的聲浪。對投資人而言，這項提案意味著資訊取得管道減少，更高程度的置身於風險中。

減少季報的四大風險

首先，要求及時、標準化財務報告旨在降低企業資金成本。企業報告越透明可靠，借貸或募資成本就越低。沒有人想多等幾個月才得知壞消息，也不想錯過企業命運大改變的時機，如輝達 (NVDA-US) 在 AI 時代的崛起。

第二，財報頻率降低會加劇股價波動。更新次數減少意味著每次企業公布業績時，投資人要消化的資訊更多。

再者，而且資訊報告的周期被拉長，並不表示資訊消失，內部人士仍然掌握這些資訊並會據此行動，擁有龐大研究預算和管理階層接觸管道的機構投資人，相較個人投資人可能擁有更大優勢。一份及時的財報能讓競爭環境更公平。

最後，降低報告頻率違背時代趨勢。商業周期正變得更短而非更長，例如現在最熱門的 AI，對這個產業以及它正在顛覆的許多產業來說，等待六個月才看到一次財報就像是「天荒地老」。

業界大老力挺透明度

《華爾街日報》認為，財報更新，不應與企業提供財預混淆在一起。

若 SEC 實現川普願望，並非季報終結，只是不再強制。部分企業會自願維持季報，競爭對手須考慮跳過季報的代價是否值得。

透過指數投資的被動投資人可能不太在意，但靠主動投資人決定股價的市場機制會受影響。

2000 年代初以安隆、世界通訊為首的會計醜聞爆發後，美國國會和 SEC 加強財報和治理要求，後來又有所放鬆。若 SEC 走這條路，未來可能再度逆轉，這種搖擺不定的監管令投資人和企業管理層都感到困擾。