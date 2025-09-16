DDR4缺貨刺激DDR5加速轉換 優群迎利多

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-16 19:52

連接器廠優群 (3217-TW) 總經理劉興義今 (16) 日表示，近期 DDR4 缺貨漲價，刺激終端產品加速升級到 DDR5，由於 DDR5 連接器單價較高，對優群來說「是個好現象」；微型沖壓件 (Metal bar) 方面，美系客戶從手機延伸導入筆電，現在觀察有可能再擴大到其他應用。

優群總經理劉興義。(鉅亨網記者彭昱文攝)

劉興義表示，雖然目前市場本來處於 DDR4 升級到 DDR5 的轉換期，但 DDR4 缺貨確實加速 DDR5 的轉換，尤其在桌機方面，桌機上半年 DDR5 轉換率可能比市場平均的 6 成低，但下半年轉換率很高、這塊影響會很大，預計下半年 DDR5 滲透率可達近 8 成，全年平均約 75%。

微型沖壓件方面，劉興義表示，依照往例，7、8 月是美系客戶新機備貨高峰，9 月會開始下降，第四季出貨則得看銷售狀況而定，像以去年為例，客戶因備貨量較多，因此在第四季有砍單，但在今年上半年又有追一些。

劉興義進一步指出，微型沖壓件第四季比較大的動能會來自美系客戶擴大導入至筆電產品，數量雖然只有手機的 10%，但單價是 2 倍，預計整體能為公司微型沖壓件增加約 20% 的業績，現在也已經在進行模組前期量產，且從出貨量觀察「有可能延伸到其他應用」。