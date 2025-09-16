信邦擴大美墨產能布局 評估赴東南亞設廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-16 22:11

信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)

王紹新今日出席台灣電子連接產業協會舉辦的「遽變下的連接產業技術論壇」，並以「經濟局勢下企業全球思維」發表專題演講，他表示，在關稅、地緣政治議題下，客戶越來越在意在地化生產，信邦在歐亞美都有生產據點，也將進一步擴大優勢。

王紹新表示，目前苗栗廠產能持續滿載，因此進一步鎖定銅鑼科學園區展開擴線工作，明年可望完工並逐步投用；美國方面，俄亥俄州廠搬遷到新廠，規模是舊廠的 1.5 倍，近期開始小量生產，後續則將逐步承接原本由台灣或中國銷美的部分訂單。

王紹新進一步指出，目前也在評估東南亞要不要設廠，雖然東南亞有很多優點，但要解的問題也很多。不過，他強調，信邦追求的不是成本下降，而是價值的提升跟服務，這樣在有辦法長期鞏固客戶。