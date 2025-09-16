集邦：全球智慧手機庫存調整結束 Q2產量季增4% 三星奪雙冠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-16 17:48

根據研調機構 TrendForce 最新調查，2025 年第二季智慧手機產量受季節性需求帶動，加乘 Oppo、Transsion 等品牌歷經庫存調整後恢復生產動能，全球智慧手機生產總數達 3 億支，季增約 4%，年增亦有 4.8%。儘管後續經濟情勢依然壓抑消費型產品買氣，但下半年傳統旺季、電商促銷等因素，將有助產量維持全年逐季增長格局。

集邦：全球智慧手機庫存調整結束Q2產量季增4% 三星生產、市佔均奪冠。(圖：shutterstock)

TrendForce 表示，第一季中國市場的智慧手機補貼政策短期刺激中低階產品銷量，並促進庫存去化，然因補貼金額、覆蓋商品受限，預估對 2025 全年的銷售幫助也有限。

分析第二季全球智慧手機生產情況，前六大品牌合計市占穩定維持在 80% 左右。第一大廠 Samsung 因旗艦新機備貨力道減弱，生產總量近 5,800 萬支，季減約 5%。

Apple 第二季正值新舊機型交替淡季，生產量季減約 9%，為 4,600 萬支，居第二名。但同期產量年增 4%，反映出上半年新機型 iPhone 16e 帶動的增長。Apple 為重振在中國市場的銷售，五月在當地祭出優於其他區域的降價優惠，結合補貼政策成功刺激消費，上半年於中國市場的表現得以持平 2024 年同期。

Xiaomi(含 Redmi 和 POCO) 生產總數為 4,200 萬支，市占位居第三；其持續拓展拉美、非洲等新興市場，加上中國補貼政策助力，產能表現穩定。Oppo(含 OnePlus 和 Realme) 第二季隨著庫存調整結束，產能逐步回升，生產總量近 3,700 萬支，季增約 35%，維持排名第四。