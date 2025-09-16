Meta Connect大會周三登場！AR眼鏡Celeste要來了 美銀點名3受惠股：供應鏈收益遠超AI眼鏡

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 16:40

Meta(META-US)將於周三 (17 日) 舉行的年度 Connect 大會上推出首款消費級擴增實境 (AR) 眼鏡，Meta Celeste(內部代號 Hypernova)，這款備受矚目的產品標誌著智慧穿戴設備市場正式邁入 AR 時代。

Meta Connect 2025周三登場！AR眼鏡Meta Celeste要來了 美銀點名3檔受惠股（圖：Shutterstock）

繼先前與知名太陽眼鏡品牌雷朋合作的 Ray-Ban 智慧眼鏡系列取得成功後，Meta 此次新品發表被視為業界風向球。

根據美國銀行 (BAC-US)公布的最新研究報告，AR 眼鏡物料清單 (BOM) 成本高達 AI 眼鏡的數倍，預計將從 2027 年起為硬體供應鏈創造規模空前的市場機會。

報告預測，隨著市場焦點從 AI 設備向 AR 體驗轉移，智慧眼鏡零組件市場規模將在六年內實現爆發式增長，從 2024 年的不到 10 億美元激增至 2030 年的逾 140 億美元。

目前市場正處於 AI 眼鏡驅動的第一階段。以 Meta Ray-Ban Meta 為代表的產品憑藉重量約 40-50 克的輕量化設計、第一人稱視角內容創作及 AI 互動功能，2024 年全球出貨量已突破 200 萬副，預計 2026 年將攀升至 1500 萬副。

這類設備雖暫不具備顯示功能，但整合的攝影機、音訊系統及處理器已滿足音樂播放、影像記錄和語音互動等基礎需求。

除 Meta 外，三星、蘋果也打算在明年推出同類競爭產品，進一步加速市場滲透。

根據美銀報告，在 2025 至 2027 年期間，AI 眼鏡將佔據智慧眼鏡市場 90% 以上的銷售份額。

報告指出，真正的產業轉折點將出現在 2027 年後。AR 眼鏡透過光學波導和微顯示器等核心技術實現導航、即時翻譯等互動功能，但其硬體成本顯著攀升。

雙眼 AR 眼鏡 BOM 成本達 400 至 1000 美元，是 AI 眼鏡 (約 150 美元) 的三倍以上，其中光學波導與微顯示器分別佔總成本的 35%-50% 和 30%-40%。

美銀預估，隨著技術成熟和規模化生產，AR 眼鏡成本在 2030 年時料將回落至 400 美元左右，屆時其市佔率將突破 50%。

Meta 已公佈多階段產品路線圖，今年下半年推出單眼全彩 AR 眼鏡，2026 年發表採用差異化技術路徑的雙眼版本。

與此同時，亞馬遜、字節跳動、阿里巴巴等企業亦加速佈局此領域。值得注意的是，全球智慧眼鏡供應鏈中逾 8 成供應商來自中國，這些企業將在 AR 時代獲得更顯著收益。