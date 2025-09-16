鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-16 18:56

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (16) 日推出兩款軍規外接式固態硬碟(SSD) SD820 與 SC735，分別搭載 USB 3.2 Gen2x2、USB 3.2 Gen2 傳輸介面，具備高速傳輸、防摔與極致便攜性，滿足高畫質影音創作、大型遊戲檔案與行動辦公的需求。

威剛推出兩款全新SSD 瞄準影音創作等行動需求。(業者提供)

威剛指出，SD820 專為戶外創作者與極限玩家所打造，機身設計羽量輕巧，重量僅 26.5g，長時間隨身攜帶也無負擔，採用耐衝擊外層與堅固機身組合，通過 MIL-STD-810G 516.6 防摔測試，可承受 1.22 公尺掉落，同時具備 IP68 防水防塵等級，可完全阻絕灰塵，更可抵禦 1 公尺深水浸泡 60 分鐘，無懼風雨與環境挑戰。

威剛 SD820 搭載 USB 3.2 Gen2x2 介面，最高讀寫可達 2000/2000 MB/s，速度是傳統外接硬碟的 20 倍，容量則有 1000GB、2000GB、4000GB 等三種款式，適合內容創作者與攝影師直接編輯大型檔案，無論是突發大雨中的戶外攝影，還是在旅途中意外的碰撞掉落，都能維持強悍效能與確保資料安全。

威剛 SC735 則主打 13.6g 超輕量與掌心級尺寸，輕便如真無線耳機盒，專為需要經常出行、講求便利的消費者所設計，內建可伸縮 USB Type-C 接頭，免外接線材即可隨插即用，滿足「走到哪、用到哪」的自由行動力。