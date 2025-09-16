記憶體稱霸還不夠！韓國想靠AI與SiC領跑半導體賽局

鉅亨網新聞中心 2025-09-16 15:30

根據市場研究機構集邦諮詢的最新數據，韓國兩大半導體巨頭三星電子與 SK 海力士在今年第一季聯手拿下全球近 70% 的 DRAM 市場，以及近半數的 NAND 市場，鞏固了其在記憶體晶片領域的霸主地位。這也使得 2024 年韓國半導體出口額有望達到創紀錄的 1,420 億美元，佔總出口額的五分之一。

然而，面對全球科技競爭與地緣政治的挑戰，韓國並不滿足於現狀。為尋求新的成長引擎，韓國政府與業界正將目光投向 AI 晶片與 SiC（碳化矽）功率半導體等新興領域，試圖在全球半導體競賽中取得新的優勢。

政府重金豪賭 AI 晶片 新創公司沒漏氣

人工智慧的蓬勃發展，讓 AI 晶片成為各國競相爭奪的戰略高地。韓國政府於本月初宣布，未來五年將籌集高達 150 兆韓元（約 1,080 億美元）的巨額基金，大力支持人工智慧、半導體、生物技術、國防等關鍵產業。此舉旨在為韓國經濟創造高達 125 兆韓元的附加價值，並在全球技術競賽中佔據領先地位。

在政府的強力支持下，韓國的 AI 晶片新創公司也展現出驚人的活力。例如，以節能 AI 晶片聞名的 Rebellions 公司，其產品已被韓國資料中心廣泛採用，並成功合併了 SK 電信旗下的新創公司 Sapeon Korea，打造出韓國首個估值達 10 億美元的 AI 晶片獨角獸。另一家無晶圓廠半導體公司 FuriosaAI，其下一代 AI 晶片 RNGD 更宣稱在能效上是 NVIDIA H100 的三倍，展現出與國際巨頭競爭的野心。此外，還有 HyprAccel、Alsemy 和 Mobilint 等新興公司，共同推動韓國在無晶圓廠（Fabless）領域取得突破。

進軍 SiC 市場 劍指電動車與綠色能源

除了 AI 晶片，韓國也將 SiC（碳化矽）視為另一塊兵家必爭之地。SiC 功率半導體因其在電動車和綠色能源領域的關鍵應用而備受矚目。為此，韓國政府計劃在未來五年內投入 902 億韓元，將 SiC 功率半導體的技術自給率從目前的 10% 提升至 20%，並透過核心技術開發、專業人才培養和基礎設施建設等多方面措施，以實現這一宏大目標。

韓國業界在 SiC 領域的佈局也早有行動。美國廠商安森美（onsemi）曾斥巨資在韓國富川設廠，雖然投資面臨挑戰，但仍為韓國 SiC 產業打下了基礎。同時，SK 集團也透過旗下子公司 SK Siltron CSS 簽訂長期供應合約，並收購了 SiC 功率管理 IC 製造商 Yes Powertechnix，展現出與國際領先企業競爭的決心。這也將成為韓國半導體產業的另一大實力來源。