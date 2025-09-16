蘋果未來四年將在美國投入6000億美元！庫克：會造成「骨牌效應」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-16 13:11

‌



蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克（Tim Cook）近日接受《CNBC》專訪時強調，蘋果將大舉投資美國製造業，未來四年投入總額高達 6000 億美元，以推動在地產業鏈發展，並為多地社區帶來新商機。

蘋果未來四年將在美國投入6000億美元。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，庫克指出，美國將有 79 家工廠將直接受惠於蘋果的投資。他表示：「我們不可能涵蓋所有地區，我希望能做到，但未來四年我們會投入 6000 億美元，這是非常不尋常的承諾。」

‌



庫克預期，蘋果的工廠擴張計畫不僅將創造就業機會，也會吸引更多企業跟進，在相關社區設廠，形成「骨牌效應」。他透露，部分社區尚未得知蘋果即將進駐，當地居民將迎來驚喜。

庫克特別提到，蘋果已決定再投資 25 億美元，擴大與康寧 (GLW-US) 的合作，強化位於肯塔基州的玻璃工廠。該工廠將持續為所有 iPhone 與 Apple Watch 提供玻璃，他強調這是「一個很好的開始，也是非常重要的一步」。

在人才培訓方面，蘋果已於底特律成立「製造學院」（Manufacturing Academy），協助培養專業技術人才，並計畫將課程與社區大學共享，幫助中小企業提升技能。