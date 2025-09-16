〈陸股盤後〉中美就妥善解決TikTok問題 達成基本框架共識 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-09-16 16:30

‌



中國股市三大指數周二（16 日）收盤走高，據《新華社》報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周一傍晚表示，中美雙方就以合作方式妥善解決 TikTok 問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

中美就妥善解決TikTok問題達成基本框架共識，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.04% 報 3,861.87 點，深證成指漲 0.45% 報 13,063.97 點，創業板指漲 0.68% 報 3,087.04 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.3673 兆元。

‌



盤面上看，保險、銀行、農業、電力類股走低，物流、汽車、紡織服裝、房地產、家電族群拉升，人形機器人、PEEK 材料、輝達概念股活躍。

當地時間 9 月 14 日至 15 日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。李成鋼在會後記者會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就 TikTok 等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性溝通。

關於 TikTok 問題，李成鋼表示，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。

中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規展開技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，展開平等商業談判。

「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利益。」李成鋼表示，通過對 TikTok 問題的討論，雙方進一步認識到穩定健康的中美經貿關係的重要性。雙方團隊將繼續保持密切溝通，就相關成果文件細節進行磋商，並各自履行國內批准程序。

李成鋼指出，中方注意到，在中美經過一系列經貿磋商之後，美方仍然不斷擴大對中國實體的制裁。美方泛化國家安全，不斷擴大中國實體制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，這是典型單邊霸凌行徑，有違國際法和國際關係的基本準則，中方對此堅決反對，並在會談中向美方提出嚴正關切。

李成鋼強調，中美雙方經貿會談的成果來之不易，美方不能一方面讓中方照顧美方關切，另一方面又持續打壓中國的企業。