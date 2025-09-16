鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-16 10:58

高盛集團 (GS-US) 最新報告指出，人工智慧（AI）正以前所未有的速度改變美國企業，政府的官方統計數據卻嚴重低估了 AI 對經濟的實際貢獻。

AI賺錢美國GDP卻沒算到！高盛：約1150億美元貢獻被「隱形」。(圖:shutterstock)

報告中指出，自 2022 年以來，為美國企業提供 AI 基礎設施的公司，總營收已成長了 4000 億美元。這一驚人的數字強烈顯示 AI 已成為推動經濟成長的重要引擎。然而，美國商務部經濟分析局（BEA）的官方數據卻呈現出截然不同的景象。

根據高盛的估算，AI 技術自 2022 年以來，已為美國實際經濟活動貢獻了約 1600 億美元，相當於國內生產總值（GDP）的 0.7%。然而，BEA 的官方統計數據中，由 AI 推動的經濟成長僅約 450 億美元，佔 GDP 的 0.2%。這意味著，有高達 1150 億美元的 AI 經濟貢獻被遺漏在官方數據之外。

數據差異根源：會計方法與資產性質

造成這種巨大落差的主要原因在於 BEA 計算 GDP 的獨特方法。高盛分析師解釋，BEA 將半導體等關鍵 AI 硬體視為「中間投入品」，而非「最終產品」。這表示，只有當這些硬體被整合進最終產品（例如消費者購買的筆記型電腦）並被售出時，其價值才會被計入 GDP。

但現實情況是，越來越多的高效能晶片被專門用於訓練和支撐 AI 模型。這些晶片所產生的價值並非立即體現在可銷售的最終產品上，而是創造出了一種「無形資產」。

高盛估計，目前用於開發 AI 模型和雲端服務的約 750 億美元投資，尚未被計入官方的投資統計數據中。這種無形資產的價值難以量化，也因此難以被納入傳統的 GDP 計算框架。

除了會計方法的問題，高盛的報告還提到了美國新的進口政策對 AI 投資數據的影響。為了趕在川普總統實施進口關稅之前，部分公司在 2025 年上半年大量進口了伺服器和網路設備。

這種「搶進」行為導致資訊處理設備的商業投資數據在短期內大幅膨脹，從而可能誇大了正常的 AI 投資需求。儘管進口數據會在 GDP 計算中被抵銷，但這種一次性投入仍然對數據產生了混淆。