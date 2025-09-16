鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-16 15:00

美國國家經濟研究局（NBER）發布一篇由 OpenAI 提交的工作論文，這份使用 150 萬次對話、迄今為止最大規模數據的分析報告，展現這三年來人類如何使用 ChatGPT。

OpenAI首揭ChatGPT使用習慣 與想像中不太一樣？(圖:shutterstock)

這份由 OpenAI 首席經濟學家艾倫 · 夏特吉（Aaron Chatterji）與哈佛大學經濟學家戴維 · 戴明合作的研究，追蹤了自 2022 年推出以來，使用者如何與 ChatGPT 互動。報告顯示，截至 2025 年 7 月，ChatGPT 的周活躍人數已突破 7 億，相當於全球十分之一的成年人口。

低收入國家 AI 工具滲透率更快

報告指出，ChatGPT 剛上線時，使用者性別分佈與刻板印象相符，男性用戶佔比超過八成。然而，隨著人工智慧的普及化，到 2025 年 7 月，女性用戶數量已首次超過一半，顯示 AI 工具的性別鴻溝正在迅速縮小。

從年齡層來看，18 至 25 歲的年輕世代貢獻了近半數的訊息量，但 AI 在工作場景的應用比例卻隨著年齡增長而提高。值得注意的是，即使在 66 歲以上的用戶中，仍有高達 16.1% 的「高齡打工人」將 AI 應用於工作。研究也發現，AI 工具在中低收入國家的滲透率成長更快，證明 AI 帶來的生產力提升並非富裕國家的專利。

用於日常更勝於職場

儘管資本市場持續將 AI 與「提升生產力」劃上等號，但這份報告顯示，ChatGPT 的非工作用途成長速度更快。

2024 年年中，非工作相關訊息佔比為 53%，但一年後此比例已上升至 73%。這項轉變顯示，使用者在娛樂、學習和生活諮詢等方面的需求，正逐步超越職場應用，凸顯生成式 AI 在日常生活中釋放的巨大價值。

資料查詢翻倍成長

報告將對話主題歸納為七大類，其中「實用指導」（29%）、「資訊查詢」（24%）和「寫作」（24%）合計佔了近八成。有趣的是，「資訊查詢」的佔比在一年內幾乎翻倍，正逐漸取代部分搜尋引擎的功能。而「寫作」雖然在總體佔比中有所下降，但在工作場景中仍佔據首位，且其中三分之二為「修改文本」而非原創創作。

報告也發現一些反直覺的數據：程式設計相關的對話僅佔 4.2%，遠低於其他競品。此外，儘管網路上對「AI 伴侶」和「遊戲」的討論熱烈，但這兩類對話的實際佔比分別僅有 1.9% 和 0.5%，與熱度形成鮮明對比。

高薪、高學歷者最愛提問

研究團隊進一步分析使用者意圖，將其分為「提問」（Asking）、「執行」（Doing）和「表達」（Expressing）三類。整體上，「提問」佔比最高，約為 49%，表明人們更傾向於將 ChatGPT 視為顧問，而非單純用於完成任務的工具。