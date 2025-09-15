交通部：三大連假估大量車潮湧入景點 國道客運最多享6折優惠

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-15 20:30

今 (2025) 年教師節、中秋節及雙十國慶日皆有連續 3 日假期，交通部今 (15) 日預估，連假期間國道和各大旅遊景點間都會出現大量車潮，交通部祭出連假期間搭乘大眾運輸工具，轉乘在地客運可享基本里程免費優惠、搭乘國道客運可享最高 6 折優惠，與搭乘大眾運輸工具轉型指定幸福巴士免費等多重優惠。

交通部長陳世凱。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

交通部公路局表示，今年 9 月 27 日 - 30 日為教師節連假；10 月 4 日 - 6 日為中秋連續假期； 10 月 10 日 - 12 日，則是雙十國慶續假，連假期間各地省道和國道將湧現大量車潮，為鼓勵用路人善用大眾運輸工具，連假前一日到收假日間，搭乘大眾運輸工具都能享有多重優惠，避開易壅塞時段以節省行車成本。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道 (如: 台 9 線 蘇花公路及南迴公路、台 1 線水底寮~ 楓港路段及台 61 線鳳鼻~ 香山路段)… 等省道。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

交通部高速公路局則表示，過去連假期間會有很大車潮湧入國道 5 號南港系統至頭城路段，行車時間約為平日的 5 至 7 倍，此次中秋節等 3 個連假將至，高公局針對國 5 規畫實施南下匝道封閉、北上高乘載管制等措施。

根據高公局數據顯示，連假期間會有龐大車潮湧入國道 5 號南港系統至頭城路段，車速往往降到每小時 40 公里以下，行車時間約為平日的 5 至 7 倍。