高齡換照明年5月上路 交通部：醫學評估高齡駕駛、估影響128萬人換照
鉅亨網記者黃皓宸 台北
交通部今 (2025) 年 10 月曾宣布，高齡換照 (汽、機車) 新制於明 (2026) 年 5 月上路，將換發駕照年齡從 75 歲下修至 70 歲，有 2 年緩衝期，估明年有 128 萬人需換照，未來滿 70 歲，除了要通過體檢及安全教育外，還需通過認知功能測驗。交通部今 (4) 日也邀年滿 71 歲金曲歌王沈文程擔任代言人，希望透過醫學及科技評估，讓用路人、家人更放心。
交通部公路局表示，此次新制推動目的在於關懷高齡駕駛安全，依規定：明年 5 月１日起，滿 70 歲有駕照長者，需通過體檢、完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至 75 歲，駕照期限為 5 年；滿 75 歲者則維持 3 年，除了需通過體檢及教育課程，也要通過認知功能測驗，才能換發有效 3 年的駕照。
交通部長陳世凱表示，台灣正邁入超高齡社會，越來越多長輩持續開車、參與社會，「保障高齡駕駛安全」既是挑戰也是責任，具民調顯示有超過 8 成民眾支持高齡交通安全政策作法，代表正朝有社會共識、有支持的方向邁進。
陳世凱強調，保障長輩的開車行動權益，是優先的目標與方向，是換照而非考駕照，「這項政策的推動，不是要取代長輩的選擇，而是提供更安心的選擇」。
此外，為鼓勵長者依自身狀況，調整交通方式並兼顧需求，交通部自明年 1 月起，推「主動繳回駕照高齡者 TPASS 乘車回饋措施」，凡 70 歲以上，主動繳回駕照者，將提供 TPASS 電子錢包乘車支出每月 50% 回饋金，每月上限 1,500 元，每人僅可申請一次，補助期間 2 年。
公路局表示，該項補助措施涵蓋公共運輸及計程車支出，協助長者有充分時間適應交通工具轉換並培養公共運輸使用習慣，也會推動如幸福巴士、幸福小黃計程車等輔助運輸。
交通部也說，未來將持續透過「公共運輸發展計畫」協助地方強化路網與改善偏鄉交通，打造高齡者能自在移動、安心出行的交通環境，讓此項制度，成為對高齡者的敬重與支持。
延伸閱讀
