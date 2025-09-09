鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-09 23:29

因應今年 8 月起「身心障礙者權益保障法」第 53 條修正公布，以往公共運輸的「博愛座」走入歷史，「博愛座」用語將修正為「優先席」，並將優先乘坐對象改為「身心障礙者或有其他實際需要者」，交通部今 (9) 日公告「優先席」統一圖示，全國公共運輸工具包括台鐵、高鐵 (2633-TW)、捷運、公車等，要在今 (2025) 年 12 月 31 日前全更新，否則將處運輸單位管理人或所有人 1 萬元以上、5 萬元以下罰鍰。

博愛座更名為「優先席」，交通部:業者年底前需全更新。(圖:交通部提供)

交通部表示，過去對博愛座並未訂有統一圖示，由各大眾運輸系統各自繪設後張貼，常讓民眾誤解博愛座使用對象而衍生爭議。為使民眾了解優先席涵義，這次修正辦法時，已會同衛福部完成優先席統一圖示，圖示由左至右分別表達高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童及其他實際需要者，該圖是參照國際 ISO 及日本 JIS 兩大國際性圖標系統的公共圖標來進行繪製，以利接軌國際，

交通部強調，優先席是給每一位有需求的人使用，臨時性的身體不適、其他無法直接透過外觀辨識的隱性需求者等皆可使用，提醒民眾應以同理心、尊重他人為出發點發揮禮讓，後續也會請各運輸系統透過動態、靜態的宣導，讓民眾能夠更明瞭優先席設置的原意。