鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-21 13:33

國光客運近年營運持續虧損，自今 (2025) 年 9 月起已停駛 14 條路線，昨 (20) 日再度傳出欠薪，已是今年第 3 度拖欠薪資，內部員工也爆料，連輪胎更新、車輛清洗耗材都不足。交部公路局今 (21) 日表示，已依法裁罰國光最高 9 萬元罰鍰，並協調國光客運今日完成薪資撥付，以保障員工權益及民眾乘車需求。

國光客運3度欠薪，公路局開罰9萬已協調公司今補足差額。(鉅亨網資料照)

據該名員工爆料文表示，國光客運本 (11) 月發薪日僅先匯「薪水一半」，連政府運價津貼延遲發放、南部停駛後的員工資遣費無發放、勞保扣款卻沒繳納，甚至還欠很多廠商款項，包括輪胎更新、車輛清洗的洗衣粉都出現資金缺口。

‌



公路局今日表示，針對國光客運再次發生薪資未如期發放之情事，為避免影響員工及駕駛人權益之情事再次發生，將依公路法規定進行裁罰，並評估 1-2 條路線於特定期間停止營運，也限期要求該公司提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況並提升路線經營效益。