鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-13 11:10

‌



台股周四 (11 日) 在台積電、鴻海帶動下，衝上 25541 點，創台股新高；半導體展 SEMICON 本周登場，同時宣布「3DIC 先進封裝製造聯盟」正式成立 ；蘋果於台灣時間周三 (10 日) 舉辦秋季發表會，發表 iPhone 17 系列、Airpods 等新品，以下為本週大事回顧：

台股飛越2萬5創高、SEMICON登場、蘋果秋季發表會，本周大事回顧。(圖：REUTERS/TPG)

台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高 25541 點

‌



台股周四 (11) 日開高以 25509.3 點開出，而在台積電攻上 1260 元新天價下，及鴻海、高價千金股走強下，再衝新高 25541 點。大盤本周周線收漲 980 點，連收 3 周紅 K，指數持續站上所有均線。

〈SEMICON〉3DIC 先進封裝製造聯盟啟動 台積電、日月光領軍 37 家供應商入列

SEMI 國際半導體產業協會周二 (9 日) 宣布「3DIC 先進封裝製造聯盟」(3DIC Advanced Manufacturing Alliance, 3DICAMA) 正式成立。由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與日月光投控旗下日月光 (3711-TW)(ASX-US) 擔任共同主席，並攜手致茂、弘塑共 37 家企業，推動跨領域協助與標準化，打造全球最完整的 3DIC 生態系。

蘋果秋季發表會登場 新品亮相

蘋果年度秋季新品發表會於台灣時間周三 (10 日) 凌晨 1 點正式登場，執行長庫克以「今天將是特別的一天」開場，並罕見引用創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 名言致敬。

發表會重點包括 AirPods Pro 3 搭載心率監測與即時翻譯、新一代 Apple Watch Series 11 支援高血壓偵測，以及 iPhone 17 系列與驚喜亮相的超薄 iPhone Air，庫克更形容今年 iPhone 迎來「史上最大飛躍」。

台積電 8 月營收 3357.72 億元 創單月次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周三 (10 日) 公佈 8 月營收新台幣 3,357 億 7,200 萬元，月增 3.9%，年增 33.8%，累計前 8 月營收新台幣 2 兆 4,319 億 8,300 萬元，年增 37.1%。受惠 AI 晶片需求續強，加上手機晶片訂單升溫，台積電 8 月營收創單月歷史次高以及同期新高。

國巨擬斥 48 億元 溢價 2 成公開收購茂達 28.5% 股權

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 周四 (11 日) 召開重訊，宣布以每股 229.8 元現金公開收購 IC 廠茂達 (6138-TW) 最多 2127.72 萬股或 28.5% 股權，最高總金額近 48.9 億元，若與茂達今日收盤價 191.5 元相比，溢價 2 成。

泰山賣全家股權、買街口股票決議 遭智慧財產法院判決無效

泰山 (1218-TW) 公司派在與龍邦 (2514-TW) 的經營權爭奪過程中，由公司派在 2022 年透過董事會逕自出賣持有的全家便利商店 (5903-TW) 股權，金額達 80 億元，以及隔年投資街口金融 36 億元、增建包裝水廠案等 3 項董事會決議，周三 (10 日) 遭智慧財產法院判決無效。認定由泰山公司派所做出兩項決議均無效。但兩案均仍可上訴。

〈進出口統計〉美關稅 + AI 雙引擎！對美出口年增 65% 8 月出口創天量寫多項新紀錄