search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

台股飛越2萬5創高、SEMICON登場、蘋果秋季發表會 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北


台股周四 (11 日) 在台積電、鴻海帶動下，衝上 25541 點，創台股新高；半導體展 SEMICON 本周登場，同時宣布「3DIC 先進封裝製造聯盟」正式成立 ；蘋果於台灣時間周三 (10 日) 舉辦秋季發表會，發表 iPhone 17 系列、Airpods 等新品，以下為本週大事回顧： 

cover image of news article
台股飛越2萬5創高、SEMICON登場、蘋果秋季發表會，本周大事回顧。(圖：REUTERS/TPG)

台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高 25541 點 

台股周四 (11) 日開高以 25509.3 點開出，而在台積電攻上 1260 元新天價下，及鴻海、高價千金股走強下，再衝新高 25541 點。大盤本周周線收漲 980 點，連收 3 周紅 K，指數持續站上所有均線。 

〈SEMICON〉3DIC 先進封裝製造聯盟啟動 台積電、日月光領軍 37 家供應商入列 

SEMI 國際半導體產業協會周二 (9 日) 宣布「3DIC 先進封裝製造聯盟」(3DIC Advanced Manufacturing Alliance, 3DICAMA) 正式成立。由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與日月光投控旗下日月光 (3711-TW)(ASX-US) 擔任共同主席，並攜手致茂、弘塑共 37 家企業，推動跨領域協助與標準化，打造全球最完整的 3DIC 生態系。 

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 營運暨先進封裝技術暨服務副總經理何軍則指出，AI 晶片迭代一年一代，3DIC 良率已成為產品能否順利量產上市的關鍵，這也是為什麼決定與產業共組聯盟，期望透過大家共同開發與設備在地化，制定標準化流程。 

蘋果秋季發表會登場 新品亮相 

蘋果年度秋季新品發表會於台灣時間周三 (10 日) 凌晨 1 點正式登場，執行長庫克以「今天將是特別的一天」開場，並罕見引用創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 名言致敬。 

發表會重點包括 AirPods Pro 3 搭載心率監測與即時翻譯、新一代 Apple Watch Series 11 支援高血壓偵測，以及 iPhone 17 系列與驚喜亮相的超薄 iPhone Air，庫克更形容今年 iPhone 迎來「史上最大飛躍」。 

台積電 8 月營收 3357.72 億元 創單月次高 

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周三 (10 日) 公佈 8 月營收新台幣 3,357 億 7,200 萬元，月增 3.9%，年增 33.8%，累計前 8 月營收新台幣 2 兆 4,319 億 8,300 萬元，年增 37.1%。受惠 AI 晶片需求續強，加上手機晶片訂單升溫，台積電 8 月營收創單月歷史次高以及同期新高。 

國巨擬斥 48 億元 溢價 2 成公開收購茂達 28.5% 股權 

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 周四 (11 日) 召開重訊，宣布以每股 229.8 元現金公開收購 IC 廠茂達 (6138-TW) 最多 2127.72 萬股或 28.5% 股權，最高總金額近 48.9 億元，若與茂達今日收盤價 191.5 元相比，溢價 2 成。 

泰山賣全家股權、買街口股票決議 遭智慧財產法院判決無效 

泰山 (1218-TW) 公司派在與龍邦 (2514-TW) 的經營權爭奪過程中，由公司派在 2022 年透過董事會逕自出賣持有的全家便利商店 (5903-TW) 股權，金額達 80 億元，以及隔年投資街口金融 36 億元、增建包裝水廠案等 3 項董事會決議，周三 (10 日) 遭智慧財產法院判決無效。認定由泰山公司派所做出兩項決議均無效。但兩案均仍可上訴。 

〈進出口統計〉美關稅 + AI 雙引擎！對美出口年增 65% 8 月出口創天量寫多項新紀錄 

財政部周二 (9 日) 公布 8 月出口 584.9 億美元，寫下歷年單月新高，年增 34.1%，連續 22 個月正成長；受惠於人工智慧 (AI) 等新興應用商機熱絡，以及消費性電子新品備貨需求，8 月對美出口成長 65%，前 8 月對美國、東協出口均創歷年同期新高，對美出口更已提前超越全年水準。單一貨類的電子零組件出口額亦創歷史新高。 

文章標籤

本周大事台積電鴻海SEMICO3DIC先進封裝製造聯盟蘋果iPhone 17

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1260+1.61%
日月光投控167+0.30%
全家192+0.26%
龍邦15+0.00%
泰山18.95-0.79%
茂達210.5+9.92%
國巨151.5+9.78%
台積電ADR259.33+0.16%
日月光投資控股11.05-0.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
日月光

59.38%

勝率

#偏強機會股

偏強
台積電

47.22%

勝率

#波段上揚股

偏強
台積電

47.22%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
台積電

47.22%

勝率

#投信拋棄股

偏弱
全家

47.62%

勝率

延伸閱讀



Empty