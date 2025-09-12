〈中信金法說〉台壽接軌日CSM估逾1200億元 高麗雪親回併三商壽傳聞

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 17:58

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日舉行 2025 第二季法說會，壽險業將於 2026 年接軌 IFRS 17 與新一代清償能力制度，市場關注台灣人壽接軌日的財務指標，台壽策略長、資深副總葉栢宏表示，內部預估 ICS 比率可達 125% 水準，累積 CSM(合約服務邊際) 金額超過 1200 億元，每年釋放到稅前盈餘約 7-8%；針對市場傳聞中信金有意吃下三商美邦人壽，總經理高麗雪說，一向不對個案評論，重申銀行與壽險業務 7:3 是長期經營策略，著重有機成長，但也會在市場尋找併購機會。

中信金舉行 2025 第二季法說會。(鉅亨網資料照)

中信金旗下第二大引擎台灣人壽上半年受避險成本上升影響，累計稅後純益 72 億元，較去年同期衰退約 45%。不過，6 月起已適用外匯價格變動準備金新制，並於 7 月獲主管機關核准提撥新台幣 151 億元責任準備金，以充實外匯價格變動準備金，強化因應匯率波動的能力。台壽持續深化通路經營，提供多元保險商品，上半年初年度保費收入跟去年同期相比增加 5%，累計至 7 月份增幅擴大至 17%。

三商美邦人壽日前拋出招親意願，引起市場高度關注，外界點名中信金進入首輪出價。對此，高麗雪表示，一向不對個案評論，中信金經營策略不變，以客戶所需的服務為出發點，長期而言，仍以銀行七、壽險三的比例為營運主軸去推進。

高麗雪指出，中信金向來很重視自身有機成長，銀行多項業務每年維持雙位數成長，與此同時，也會從非有機成長 (併購) 看看市場機會，找尋適合的資產，進一步評估是否能夠產生綜效，提供客戶更好的產品與服務，她重申「個案不會特別評論」。

壽險業 2026 年即將接軌新一代清償能力，外界關注台灣人壽 ICS 比率能否達到法定標準 100% 之上，葉栢宏表示，預估明年接軌償付能力大約落在 125% 水準，內部也會持續努力，若是這個階段有業務擴張 (併購案) 都會納入考量。

2026 年接軌 IFRS 17 後，壽險公司須將 CSM 逐年攤銷為稅前盈餘，關於台壽接軌時的累積金額，葉栢宏透露，從既有部位來看，預估可達 1200 億元以上，今年新契約 CSM 水準估落在 130 億元左右，希望未來都能有兩位數的成長幅度，中長期目標是每年 150-200 億元。

至於接軌後的 CSM 釋放率，台壽預估每年有 7-8% 的釋放率，未來每年釋出金額的成長率希望能夠達到雙位數。「目前評估每年釋出 CSM 數字扣除間接費用後，台壽保險業務獲利將可平穩銜接」。

值得注意的是，台灣人壽上半年投資型保險初年度保費占比顯著提升至 23.5%，但投資型對 CSM 貢獻較小，外界對於台壽的銷售策略感到好奇。葉栢宏解釋，雖然投資型 CSM 比較低、但不太耗資本，公司以追求 ROE 最大化為目標，銷售這類商品反而是有幫助的，展望下半年，投資型整體發展動能仍有一定的水準，預估會持續成長。