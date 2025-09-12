鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 22:09

PCB 飆股金居一個月內爆出第二起違約交割，本次是元富新莊、口袋證券、群益館前通報，合計違約交割金額 3271.3 萬元，為今年上櫃第 9 件違約交割案例，也是單次最大筆金額，上市櫃合計則為第 11 起。

追飆股又出事！金居1個月內第2起違約交割3271萬元 今年上櫃最大筆。(圖：shutterstock)

PCB 產業鏈銅箔廠金居 (8358-TW) 先是在 8 月 19 日爆出今年第一起違約交割事件，當時通報金額為 1093 萬 7500 元，不出一個月，金居今天又爆出第二起違約交割，金額達 3271.3 萬元，由三家券商通報。

根據規定，如果在 T+2 上午 10 點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依照時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 9/10 本周三。

回顧金居近月走勢，起漲點落在 7 月上旬，主要受惠 AI 伺服器高階銅箔需求攀升，股價一路飆高，累計 2 個月以來翻了 3 倍之多。至於 9/10 當天，金居早盤逼近漲停價，衝上 278.5 元改寫新高，但獲利了結賣壓隨之出籠，雖收在 262 元，但是整體波動區間不小，多空激烈交戰，昨日與今日股價回檔賣壓偏重。

金居當日並未達到漲停板，若是融券空單，正常操作應可在市場上順利買回股票完成交割，根據研判，投資人可能買進張數過多、資金不足，或是原本預期隔日可以快速賣出回補，結果股價不漲反跌、產生損失，導致在 9/12 T+2 交割日沒辦法交割，進而被認定「違約交割」。