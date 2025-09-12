美國前8月關稅大豐收 入帳逾1650億美元 但法律與通膨挑戰浮現

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-12 14:50

‌



隨著夏季的結束，美國政府的庫房因總統川普的關稅政策而持續增收數十億美元。根據美國財政部周四 (11 日) 發布的最新數據，8 月份的海關關稅收入達到約 295 億美元，再次創下新紀錄。

川普關稅大豐收 8月295億美元入帳創紀錄 但法律與通膨挑戰浮現(圖:shutterstock)

這項數據也是自 8 月 7 日新的對等關稅生效以來，美國首次完整的關稅收入月度報告。

‌



新的對等關稅制度對從全球各地進口的各種商品徵收 10% 至 50% 不等的關稅。本次數據的公布，延續了過去幾個月關稅收入不斷攀升的趨勢：7 月份總額為 277 億美元，6 月份為 266 億美元，5 月份則為 222 億美元。截至 8 月底，本財政年度 (9 月 30 日結束) 的關稅總收入已達到約 1652 億美元。

誰來為關稅買單？

然而，這項新關稅收入報告出爐的同一天，8 月份的黏性通膨報告，也引起了關於「誰最終為這些關稅買單」的疑問。許多經濟學家迅速將此結果歸因於關稅對物價造成的上行壓力。

RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 周四在 Yahoo Finance 的現場節目中指出，當他看到一些物價上漲時，「那些就是關稅」。他表示，這種影響在食品和服裝等領域表現得最為明顯。

政府高層讚揚「財政修復」

儘管爭議不斷，川普總統和財政部長貝森特 (Scott Bessent) 仍反覆宣傳這些新收入。貝森特最近發文稱：「隨著徵收持續增長，川普政府正在修復其繼承的 金融亂局」。川普總統也經常宣稱這項新收入來源「對我們的國家、其股市、其普遍財富以及幾乎所有其他方面都產生了不可思議的影響」。

對等關稅面臨嚴峻法律挑戰

然而，這筆有限的意外之財可能只是曇花一現，因為川普部分關鍵的關稅行動已被兩家法院認定為非法，目前正等待最高法院的最終裁決，預計可能在今年年底前做出。

面臨法律挑戰的正是根據 1977 年《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act) 施加的這些新的全面對等關稅。其他透過部門關稅徵收的收入則依賴於更具法律效力的權限，並未受到挑戰。貝森特估計，如果最高法院做出不利裁決，川普政府可能被迫退還近幾個月來徵收的大約一半關稅收入。

關稅收入占政府總收入比例仍小

儘管關稅收入不斷增加，但新數據也再次證實，關稅在美國政府總收入中仍然只占一小部分。