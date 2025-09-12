輝達霸主地位受挑戰！美媒：阿里巴巴跟百度加速自研AI晶片投入應用
鉅亨網編譯陳韋廷
美國科技網站《The Information》週四 (11 日) 引述四位知情人士報導，阿里巴巴(09988-HK) 、百度 (09888-HK) 已開始採用內部自主設計的晶片訓練 AI 大模型，取代部分輝達晶片，輝達則回應稱「競爭無疑已經到來，將繼續努力贏得全球各地主流開發者的信任與支持」。
報導指出，自今年初以來，阿里巴巴已在為小型 AI 模型使用自研晶片，據稱如今其晶片性能已足以與輝達達 H20 相媲美，百度則在嘗試用其崑崙 P800 芯片訓練新版文心一言。此舉是中國科技與 AI 領域重大轉變，該領域企業先前在 AI 開發方面主要依賴輝達的高性能處理器。
但阿里巴巴與百度並未完全放棄輝達晶片，仍在使用輝達的高端晶片開發最尖端的大模型。阿里巴巴 AI 晶片或可與輝達 H20 競爭。H20 是專為中國市場設計的晶片。
美國對向中國供應先進 AI 晶片的出口限制不斷收緊，已促使中國企業加大自研 AI 晶片的研發力度，中國政府同時也在促進其採用自主技術，這兩方面因素共同推動這一轉變。
使用過阿里巴巴 Zhenwu 晶片的員工表示，ZhenWu 一個更先進版本性能略優於輝達五年前發布的 A100 晶片，這從另一方面也反映了阿里巴巴晶片與輝達差距依然較大。
百度的崑崙 P800 晶片同樣不如輝達最先進的 Blackwell 晶片強大，但據透露，P800 是專門為大型語言模型設計的，能夠同時勝任推理和訓練任務。
百度已開始在後訓練階段使用崑崙 P800，也就是在模型開源發布後，對舊模型的輸出進行微調，使其更好地契合用戶體驗。
