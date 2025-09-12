〈焦點股〉國巨溢價2成收購 茂達、大中雙雙漲停

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-12 10:49

國巨 (2327-TW) 宣布以每股 229.8 元公開收購茂達 (6138-TW) 28.5% 股權，最高總金額近 48.9 億元，與茂達昨日收盤價 191.5 元相比，溢價 2 成，今 (12) 日開盤即亮燈漲停，連同旗下大中 (6435-TW) 也同步亮燈。

茂達公司總部。

茂達今日開盤即深鎖漲停、達 210.5 元，委買張數高掛超過 10 萬張，大中也同樣漲停，委買張數也有逾百張。

國巨近年積極拓展類比 IC 與功率元件布局，目前集團旗下已有力智 (6719-TW) 與富鼎 (8261-TW)，隨著 AI 伺服器電源朝大功率前進，未來電源管理需求只增不減，電源管理晶片 (PMIC) 與 MOSFET 整合趨勢明確。