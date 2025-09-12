search icon



〈焦點股〉國巨溢價2成收購 茂達、大中雙雙漲停

鉅亨網記者魏志豪 台北


國巨 (2327-TW) 宣布以每股 229.8 元公開收購茂達 (6138-TW) 28.5% 股權，最高總金額近 48.9 億元，與茂達昨日收盤價 191.5 元相比，溢價 2 成，今 (12) 日開盤即亮燈漲停，連同旗下大中 (6435-TW) 也同步亮燈。

cover image of news article
茂達公司總部。(鉅亨網資料照)

茂達今日開盤即深鎖漲停、達 210.5 元，委買張數高掛超過 10 萬張，大中也同樣漲停，委買張數也有逾百張。


國巨近年積極拓展類比 IC 與功率元件布局，目前集團旗下已有力智 (6719-TW) 與富鼎 (8261-TW)，隨著 AI 伺服器電源朝大功率前進，未來電源管理需求只增不減，電源管理晶片 (PMIC) 與 MOSFET 整合趨勢明確。

茂達與旗下大中分別專注在 PMIC 與 MOSFET，近期受惠伺服器風扇馬達驅動 IC 需求強勁，加上消費性需求回溫以及 DDR5 訂單挹注，第三季營收將挑戰單季新高，法人估，茂達第三季營收季增 7-9%。

茂達大中PMICMOSFET國巨收購

相關行情

台股
國巨151.5+9.78%
茂達210.5+9.92%
大中102+9.56%
力智200+3.36%
富鼎94.7+5.69%

鉅亨贏指標

#營收獲利增加

偏強
茂達

76.92%

勝率
偏弱
大中

68.97%

勝率

#投信認養股

偏強
茂達

76.92%

勝率

#寶塔翻紅

偏弱
大中

68.97%

勝率

#一紅吃三黑

偏弱
大中

68.97%

勝率

#高盈餘高毛利

偏弱
大中

68.97%

勝率

