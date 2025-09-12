台泥取得永續採購認證 強化AI供應鏈決策系統

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-12 12:07

‌



台泥 (1101-TW) 宣布，取得 ISO 20400 永續採購認證，成為台灣水泥業首家取得此國際永續採購標準認證的企業，同時，台泥也強化 AI 供應鏈決策系統，運用 AI 風險管理系統整合財務、信用與法遵資訊，確保供應商穩定性。

台泥成為台灣水泥業首家取得 ISO 20400永續採購認證的企業。(圖：台泥提供)

台泥總經理程耀輝表示，永續採購早已不是單純的成本考量，而是強化企業營運韌性與財務表現的核心策略。台泥業務橫跨 11 種產業、14 個主力市場，原料與燃料供應鏈遍及非洲、澳洲等地，因此台泥一直以在永續指標前提下，追求價格與減碳效益的最佳化。

‌



程耀輝進一步指出，這套永續採購框架也將供應商的營運持續計畫（BCP）與應急準備納入評估，確保在面對外部突發事件時，供應鏈能快速應變，有助於降低因斷料導致的生產停擺與財務損失，更能保護公司品牌聲譽。未來將持續與供應鏈夥伴深化合作，打造更具韌性與競爭力的永續生態系。

台泥也訂定 2025 年永續採購關鍵績效指標 (KPI)。已針對原料、運輸等六大高風險類別，訂定具體量化目標，並承諾為 100% 高風險重要供應商提供改善支持計劃；同時，積極投入替代原料開發與替代燃料使用，2024 年度已分別達 17.4% 及 15.4%，並訂定 2030 年逐步提升至 22% 及 35% 為目標。