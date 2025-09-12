中國商務部：密切關注墨西哥提稅動向 將根據實際情況採取必要措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-12 08:03

對中國等未與墨國簽署自貿協定的國家，墨西哥擬將汽車、玩具、鋼鐵、紡織品、塑料製品等約 1,400 項稅目產品的進口關稅稅率提升至 10% 到 50%，中國商務部表示，將根據實際情況採取必要措施。



據《央視》周四（11 日）報導，有記者提問，對中國等未與墨國簽署自貿協定的國家，墨西哥擬將汽車、玩具、鋼鐵、紡織品、塑料製品等約 1,400 項稅目產品的進口關稅稅率提升至 10% 到 50%，以配合美方遏華企圖，請問中國商務部對此有何評論?

中國商務部說，密切關注墨西哥提稅動向，將根據實際情況採取必要措施。（圖：新華網）

中國商務部發言人表示，將密切關注墨方提稅動向，並對有關最終措施進行認真評估。在當前美方濫施關稅引發全球普遍反對之際，各國應加強溝通協調，共同維護自由貿易和多邊主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方的利益。

中國商務部發言人說，在此背景下，墨方任何單邊加稅舉動，即便是在世貿（WTO）規則框架內，都會被認為是對單邊霸凌主義的綏靖與妥協。

中國商務部發言人強調，有關措施一旦落地，不僅會損害包括中國等相關貿易夥伴的利益，也會嚴重影響墨國營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心。

中國商務部發言人稱，中墨互為重要經貿夥伴，中方不願看到雙方經貿合作因此受到影響，希望墨方慎之又慎，三思後行。