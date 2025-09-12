鉅亨網新聞中心 2025-09-12 17:00

受降息預期影響，2 年期美國公債殖利率已跌至 4 月以來的最低水準。經濟學家警告，債券交易員可能對通膨報告的結果過於樂觀。

債蛙小心！經濟學家警告 債市對通膨報告「太樂觀了」。(圖:shutterstock)

經濟學家認為，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨水準遠高於聯準會的預期。因此，許多債券交易員押注聯準會將從本月開始大幅降息，並持續到 2026 年。

這種情勢正加劇人們對通膨報告的關注。在一波長達一個月的漲勢將美國 2 年期公債殖利率推至自 4 月以來的最低水準後，風險在於投資人可能已變得過於樂觀。

疲弱的就業數據與溫和的生產者物價數據，使交易員認為聯準會下週將降息一碼幾乎已成定局，且到年底可能再有兩次降息。

更進一步而言，市場已改變對經濟風險平衡的看法，即目前的部位配置傾向於 Fed 最終會把利率降至低於所謂中性水準，使政策積極推動經濟成長，以避免經濟衰退。

彭博調查的經濟學家預估，8 月核心通膨（不含食品與能源）將較上月攀升 0.3%。這將使年增率維持在 3.1%，遠高於聯準會 2% 的目標，並與前一個月數值相同。

哥倫比亞 Threadneedle 總回報債券基金的投資組合經理 Ed Al-Hussainy 表示，「前端已經反映出經濟疲弱，而幾乎沒有關注通膨，如果焦點重新回到通膨上，而數據表現強勁，前端價格就會有點脆弱。」