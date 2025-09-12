〈美股盤後〉道瓊首次登上46000點大關 三大指數改寫歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-09-12 05:06

最新通膨數據溫和，市場押注聯準會可望迎來今年首次降息，美股週四 (11 日) 群揚走升。10 年期美債殖利率一度跌破 4%。

道瓊首次登上46000點大關 三大指數改寫歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

道瓊收盤大漲超 610 點，並首次登上 46000 點大關。標普 500 指數漲幅逾 0.9%。那斯達克指數收漲約 0.7%，連續第四天改寫收盤新高，並首次站上 22,000 點大關。

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 2.9%，高於 7 月的 2.7%，符合經濟學家預期，顯示通膨仍高於聯準會 2% 的目標，但並未失控。

同日公布的數據還顯示，最新一週 (9 月 6 日止) 首次申領失業救濟金人數大幅增加 2.7 萬人，達到 26.3 萬人，創 2021 年 10 月以來新高，顯示勞動市場明顯降溫。這些訊號強化市場對聯準會下週降息的期待，以應對勞動市場快速放緩。

聯準會理事提名人米蘭 (Stephen Miran) 預料將於週一 (15 日) 在參議院全體會議接受表決確認，可能趕上 9 月 16 日至 17 日的利率決策會議。

其他央行消息，歐洲央行 (ECB) 週四連續第二次會議決議按兵不動，維持利率不變，另一方面，土耳其央行則再次宣布降息。

地緣政治方面，美國商務部長盧特尼克週四受訪時表示，美國最終有望與台灣、瑞士與印度達成貿易協議，並透露南韓雖已宣布與華府達成協議，但仍未正式簽署文

美股週四 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指上漲 617.08 點，或 1.36%，收 46,108 點。

那斯達克指數上漲 157.014 點，或 0.72%，收 22,043.07 點。

S&P 500 指數上漲 55.43 點，或 0.85%，收 6,587.47 點。

費城半導體指數上漲 37.298 點，或 0.63%，收 5,995.39 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 33.95 點，或 0.21%，收 5,955.17 點。

標普 11 大板塊中，材料、醫療保健與非必需消費板塊領漲，漲幅均逾 1.7%，僅能源小幅收黑。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 跌 0.14%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.43%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.50%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.16%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.59%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.68%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.01%。

企業新聞

美國軟體巨擘甲骨文 (ORCL-US) 在創下 1992 年以來最大單日漲幅後回落，因部分散戶選擇獲利了結，該股重挫 6.23% 至每股 307.86 美元。

美光 (MU-US) 狂飆 7.55% 至每股 150.57 美元，因花旗上調評級，認為資料中心需求將推動業績超預期。

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 暴漲 28.95% 至每股 16.17 美元。《華爾街日報》報導，派拉蒙天舞 (Paramount Skydance) 計畫以現金為主提出對華納兄弟探索的收購方案。

穩定幣發行商 Figure 週四開始在那斯達克交易，股票代號為「FIGR」，漲幅超 24%，報每股 31.11 美元。

雜貨商 Kroger (KR-US) 股價走高 0.30% 至每股 67.23 美元，公司上調全年核心銷售預測，受惠於消費者對平價商品需求穩健。

達美航空 (DAL-US) 下跌 1.55% 至每股 60.44 美元，雖然公司調高第三季營收展望，但經濟艙需求疲弱令市場擔憂。

經濟數據

美國 8 月 CPI 年增率報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.7%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 3.1%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國上週初領失業金人數報 26.3 萬，預期 23.5 萬，前值 23.6 萬

美國上週續領失業金人數報 193.9 萬，預期 195 萬，前值 193.9 萬

華爾街分析

穆迪信評總監 Atsi Sheth 稱：「通膨一直相當黏著，至於是否稱之為停滯性通膨，人們有不同的定義，但可以肯定的是，我們正處於一個相較於過去幾年相當不同尋常的時期，因為勞動市場正在顯著放緩，而通膨卻沒有隨之降溫。」

Freedom Capital Markets 首席市場策略師 Jay Woods 表示：「降息一碼幾乎是必然，但從就業數據來看，2 碼仍有機會。關鍵在 10 年期美債殖利率，若出現 3 字頭，股市可能進一步上漲。」