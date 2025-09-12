川普政策會終結美元霸權嗎？柏克萊教授：歷史顯示並非不可能

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-12 04:54

美元作為全球儲備貨幣的地位是否岌岌可危？

美元曾在1930年代大蕭條期間失去國際主導地位，學者提醒其霸權並非永恆。(圖:Shutterstock)

周四（11 日）加州大學柏克萊分校經濟學教授 Barry Eichengreen 在《華爾街日報》撰文指出，美元國際儲備貨幣地位並非永恆不變。1920 年代美元曾取代英鎊成為主導貨幣，但在 1930 年代大蕭條期間又失去優勢，直到二戰後才重新確立霸權，歷史教訓值得川普時代借鑑。

Eichengreen 指出，許多人認為這些擔心杞人憂天，美元使用如此廣泛、美國經濟規模如此龐大，國際地位自然穩固。但持這種樂觀觀點的人忘了一個事實：美元曾經失去過主導地位。

美元崛起之路

聯準會創始人之一、德裔美國銀行家 Paul Warburg 認為，美國依賴英鎊是競爭劣勢，迫使美國出口商到海外尋求貿易信貸並承擔匯率風險。Warburg 遊說建立央行來建立美元貿易信貸市場。

1910 年，Warburg 參與了喬治亞州傑基島的秘密會議，一群知名銀行家在此敲定聯邦準備法案要點。時任美國總統威爾遜任命 Warburg 進入聯準會理事會，他從這個位置鼓勵聯準會支持新興的美元信貸市場。

到 1920 年代末期，主要透過這位人士的努力，紐約已成為貿易信貸的主要來源，美元取代英鎊成為主導國際貨幣。

美元的衰落

但 1929 年大蕭條爆發後，美國進出口貿易下滑，《斯穆特－霍利關稅法》及隨後的外國報復進一步重創貿易。三次嚴重金融危機擾亂資金流動，讓進出口商不願依賴美國銀行體系。

當時美國銀行和聯準會持有的美元承兌票據中，三分之一來自海外，主要是德國。1922-23 年惡性通膨後，德國民眾自然而然地不願將儲蓄託付給國內銀行。資金短缺的德國銀行只能以雙位數利率放貸，資金充裕的美國銀行被這些利率吸引，向德國銀行提供貿易信貸。

當陷入困境的美國銀行停止放貸時，一切都崩潰了。德國政府宣布債務暫停償還，包括承兌信貸。美國銀行被套牢，持有可能一文不值的外國承兌票據。

聯準會拒絕介入維持市場，加劇了問題。到 1934 年，美元承兌票據價值跌至英鎊同等商品的一半。

人事與政治因素

美元國際地位為何被允許如此劇烈惡化？

首先，人事很重要。紐約聯邦準備銀行總裁 Benjamin Strong 是 Warburg 的密友，這位堅定的國際主義者理解聯準會在支撐全球美元中的作用。Strong 於 1928 年死於肺結核，繼任者 George Harrison 對支持美元貿易信貸市場的必要性較不敏感。

其次，政治因素。Carter Glass 升任參議院銀行貨幣小組委員會主席，他將華爾街的繁榮與崩潰歸咎於聯準會在 Warburg 堅持下採取的寬鬆監管，以及 Strong 對美元承兌市場的過度支持。Glass 認為這些行動助長了魯莽投機。

面對批評，聯邦準備銀行縮減業務。商業銀行不確定央行是否會保證市場流動性，變得更不願購買承兌票據。美國最終從大蕭條中復甦，但曾經重要的國際承兌市場卻沒有。

直到二戰後，美元才再次成為主導的全球貨幣，實際上是因為美國經濟是唯一倖存的強國。聯準會吸取教訓，承認其作為最後貸款人的責任，維持美元主導地位，這帶來了戰後 25 年的金融穩定。