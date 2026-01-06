鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-06 15:10

受美國對委內瑞拉軍事行動引發的市場不安情緒緩解，以及聯準會官員發表鴿派言論刺激華爾街風險承擔的影響，美元在周二 (6 日) 亞盤時段走弱，美元指數午盤暫報 98.216，下跌 0.2%，跌勢再起。

National Australia Bank 的貨幣策略師 Rodrigo Catril 表示，至少在短期內，市場並不真正擔心地緣政治層面的發展。他補充說，這種環境「削弱了對避險資產的需求，我們看到美元因此處於劣勢」。

‌



此前，美國在上周末逮捕委內瑞拉總統馬杜洛所引發的商品市場波動，金融市場正在趨於穩定。馬杜洛周一在曼哈頓聯邦法院對毒品指控表示不認罪。

美元在周一交易時段曾達到 1 個月高點，但隨即回落，因市場注意力迅速轉向美國宏觀基本面。

美國 12 月份製造業活動的收縮幅度超出預期，並跌至 14 個月低點。分析師指出，這項數據「使聯準會寬鬆預期保持不變，並強調單靠地緣政治風險，在沒有支持性的美國數據下，不足以維持美元走強」。

此外，明尼亞波利斯聯準銀行總裁 Neel Kashkari 的鴿派言論，進一步對美元構成壓力。Kashkari 是今年央行利率制定委員會的投票委員，他向 CNBC 表示，失業率存在「急遽上升」的風險。

儘管如此，聯準會基金期貨市場仍暗示，在 1 月 27 日至 28 日的下次會議上，維持利率不變的隱含機率為 82.8%。