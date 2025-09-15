金價劍指4000美元！高盛喊到5000、瑞銀上修預測 法人：股債配置納入金礦股提高風險報酬
鉅亨網記者張韶雯 台北
黃金價格持續強勢上攻，根據《Investing.com》報導，截至 9 月 12 日，金價已漲至每盎司 3,648 美元，距離本月稍早創下的歷史新高 3,674 美元僅一步之遙。瑞銀最新預測顯示，金價將於 2025 年底升至 3,800 美元，2026 年中再進一步達到 3,900 美元，並上調 ETF 持倉預估至近 3,900 公噸，顯示市場對黃金的信心持續升溫。富蘭克林證券投顧建議可在股債配置中納入 10% 至 20% 金礦股，提升風險報酬。
金價飆漲背後，美國就業數據疲弱強化聯準會降息預期，加上美元走弱、地緣政治風險升溫、川普關稅政策不確定性等多重因素支撐，黃金成為避險資產首選。高盛與摩根大通等投行更預測，若美國公債市場 27 兆美元資金中有 1% 流入黃金市場，金價不排除挑戰 5,000 美元。
在金價高檔支撐下，金礦股業績大翻身。根據彭博數據，富時金礦指數成分股淨利率已從 2023 年第 1 季的約 10%，提升至 2025 年第 2 季的 24%，預估至第 4 季將達 29%，2026 年底更上看 31%。富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德指出，強勁金價有效抵銷探勘、開採、運輸與人力成本上升壓力，金礦商正迎來獲利與自由現金流量的雙重成長。
富蘭克林黃金基金目前聚焦中小型金礦股，佔比近成，除具爆發力外，亦具併購題材。史蒂芬 ‧ 蘭德看好金礦業未來整併潮，認為併購是有效應對黃金儲量枯竭的策略。
富蘭克林證券投顧表示，在多重利多因素支撐下，金價有望維持高檔，即使短期回檔，仍具強力支撐。中長期而言，黃金與金礦股仍具投資吸引力。不過，黃金基金波動度較高，建議投資人採分批或定期定額方式布局，並提高投資組合多樣性。統計顯示，若在傳統股債配置中納入 10% 至 20% 的金礦股，可顯著提升報酬，凸顯黃金資產在資產配置中的利基。
