全球投資市場的焦點，莫過於 AI 帶來的顛覆性變化。過去幾個季度，市場時常爭論 AI 的成長是否已過熱，甚至懷疑技術進步是否放緩。然而，從最新的財報數據到大語言模型測試成績，再到美股的實際漲幅，事實顯示，AI 不僅仍在高速成長，還正在透過一筆筆巨額訂單，改寫科技產業格局。在這場「算力為王」的競賽中，誰能真正勝出？

鉅亨投資雷達》巨額訂單撼動華爾街，AI泡沫論再被打臉！(圖:shutterstock)

1. OpenAI 巨額訂單帶動 AI 算力的市場需求

‌



甲骨文最新財報顯示，受惠於新簽訂的雲端合約， 旗下雲端基礎設施業務的已簽約營收將突破 5,000 億美元，激勵股價大漲 28.4% ，瞬間成為整個 AI 產業的焦點。截至八月底，甲骨文第一季「剩餘履約義務」（代表未來可望履行的訂單收入）年增 359%，達到 4,550 億美元。這背後正是來自 與 OpenAI 簽署的雲基礎設施合約 ，合作涵蓋 4.5 吉瓦的資料中心容量， 每年價值約 300 億美元 ，並可能與軟銀共同參與「Stargate」AI 基礎設施計畫。在強勁需求推動下，甲骨文已將本年度資本支出預估大幅上調至 350 億美元，並預期雲基礎設施業務將成長 77%。

不僅如此，OpenAI 更投入龐大資本，讓 博通 與 谷歌 直接受惠，分別在雲基礎設施、定製 AI 晶片與雲服務領域獲得巨額訂單，成為 AI 軍備競賽下的核心贏家。這些訊號顯示，市場對 AI 基礎設施的投資熱情，不再只是成長故事，而是一場資本、技術與算力全面加速的實戰演練。誰 能投入更多資本、打造更大規模的運算基礎建設，誰就更有機會在未來占據主導地位 。

2. GPT-5 打破「沒進步」謠言，AI 能力全面大躍進

在 ChatGPT 5 版本推出後，市場一度質疑 AI 的進步幅度有限，甚至認為技術已陷入瓶頸。然而，從最新測試數據來看，事實恰好相反。根據多項標準化評測，GPT-5 在語言理解、數理推理與資訊正確性方面都展現跨代進步。觀察 OpenAI 模型的進步軌跡，GPT-4 相較於 GPT-3，在程式碼理解與撰寫的正確率提升了 67%，在數學運算、錯誤資訊辨識及大學多領域常識測驗中，也有三到四成的成長；這些都已是顯著的進展。然而，更令人驚艷的是 GPT-5 的表現。在處理 研究級的專業問題 上，其正確率較 GPT-4 成長 高達 80% ；在 最困難的數學題庫 中，表現提升 75% ；甚至在 奧林匹亞數學 挑戰題上，正確率也大幅躍升 54% 。

整體來看，GPT-4 已能處理一般性任務與中等難度問題，而 GPT-5 更能明顯感受到 AI 進步速度加快 ，在高難度與專業化領域中實現重大突破，尤其在 邏輯推理 、 數學能力 與 專業知識 等方面的提升最明顯，打破了「AI 無明顯進展」的質疑。

資料來源：EPOCH AI，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2025/9/10。本圖數據整理自 Epoch AI 公開研究資料，呈現 OpenAI 所發表各版本語言模型（GPT-3、GPT-4 及 GPT-5）在多項基準測驗中的準確率表現趨勢。所包含測驗為：HumanEval 評估模型生成與理解 Python 程式碼的能力、MATH 高中數學測驗題目、TruthfulQA 評估模型面對錯誤資訊與迷思的辨識能力、MMLU 大學多領域常識測驗、GPQA Diamond 極具挑戰性之研究等級問題、MATH Level 5 最困難數學題庫與 Mock AIME 24-25 模擬史上公認最難的「美國數學奧林匹亞數學」題目。

3.「企業獲利」持續推動美股成長動能

許多人對於美股近期的強勢表現仍抱持懷疑，擔心股價已經過於昂貴。然而，從最新一輪財報季的結果來看， 企業普遍交出優於預期的成績單 ，顯示這波漲勢並非虛火，而是有基本面支撐的實質成長。從今年以來的漲幅結構觀察， 美股的漲幅中有高達 10 個百分點來自企業獲利貢獻 ，僅有 1.1 個百分點來自估值推升，與東歐、拉丁美洲等市場高度依賴估值擴張的情況截然不同。再觀察 美國科技類股 ，漲幅中來自企業獲利的貢獻更高達 18.2 個百分點，反而估值對股價的影響為 -4% ，代表其成長來自實質營收與獲利的提升， 股價尚未出現過度膨脹 。

資料來源：彭博，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2025/9/11。圖中數據依序為：印度 SENSEX 指數、道瓊歐洲 600 指數、台灣加權指數、標普 500 指數、日經 225 指數、那斯達克綜合指數、恆生中國企業指數，其餘則為 MSCI 系列指數截至今年以來的表現。報酬率分析中，分別呈現每股盈餘成長（企業獲利）與本益比變動（估值）對指數漲幅的貢獻比重。此為歷史數據模擬回測，不代表未來實際績效，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

進一步觀察納入獲利成長性的「 本益成長比 」，這是一項綜合評估 企業評價 與 未來成長潛力 的重要指標。其計算公式為：

本益成長比 = 本益比 ÷ 每股盈餘年成長率

其中，分子為本益比，也就是股價除以每股盈餘，用來衡量投資人為每一單位獲利所願意支付的價格；分母則是企業未來預估的每股盈餘成長率，通常取未來一至三年的年複合成長率。與傳統本益比僅衡量股價相對獲利的高低不同， 本益成長比會將企業未來的盈餘成長率納入考量 ，更能全面反映一家公司 是否被高估 或 低估 。目前 美國科技股僅 2 倍，低於同為成熟市場的歐洲與日本 。換句話說，即便美股在絕對本益比上看似偏高，但考慮到其成長潛力後， 評價 反而 相對具吸引力 ，並未出現過度高估的現象。綜合來看， 美股這一波漲勢並非由市場情緒推動的短期炒作，而是來自企業獲利與基本面成長的驅動 。對於中長期投資人來說，這樣的結構性成長才是真正值得重視的投資基礎。

資料來源：彭博，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2025/9/11。圖中數據依序為：台灣加權指數、恆生中國企業指數、那斯達克綜合指數、印度 SENSEX 指數、標普 500 指數、道瓊歐洲 600 指數與日經 225 指數。此為歷史數據模擬回測，不代表未來實際績效，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

掌握 AI 技術進化下的長期投資價值

OpenAI 巨額資本支出，正推動全球算力基礎建設與 AI 技術迭代加速，並帶動上下游企業進入高速成長期。GPT-5 的跨代進步更打破了「AI 停滯」的質疑，顯示未來應用潛力持續擴大。透過基金投資，專業經理人能在這波 AI 浪潮中搶得先機，優先篩選出具潛力的受惠企業，並鎖定那些能夠把龐大的算力需求有效轉化為實質獲利的公司，從中掌握真正具備長期投資價值的成長機會。

