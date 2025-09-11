中台資源科技營運雙料獲獎 展現循環經濟成長動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-11 19:38

‌



中台資源 (6923-TW) 持續以「利用厚生」為核心理念，積極推動資源循環與永續經營，近期再獲多項肯定。包括「外資精選台灣百強」評選，成功入榜「2025 中堅潛力企業」第 81 名，並進一步榮登「2025 中堅潛力企業成長十強」第 9 名。

中台資源科獲「2025 第五屆台灣永續行動獎（TSAA）」金級殊榮，中爲董事長鄭光傑。(圖：中台提供)

中台資源科技指出，公的獲台灣董事學會舉辦之「外資精選台灣百強」評選，成功入榜「2025 中堅潛力企業」第 81 名，並進一步榮登「2025 中堅潛力企業成長十強」第 9 名。此一榜單為全台唯一由外資投資視角出發的排名，評選涵蓋市值規模、財務健全度、公司治理與永續發展等面向，象徵中台營運體質與市場成長性獲得國際投資人高度肯定。

‌



中台資源科技指出，永續發展方面，公司榮獲「2025 第五屆台灣永續行動獎（TSAA）」金級殊榮，得獎案例為「SDG 12 建構循環經濟價值鏈」。該獎項由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，專注於表揚各界落實聯合國永續發展目標（SDGs）的具體行動。中台以循環經濟價值鏈的實踐獲得金級肯定，彰顯公司在環境永續與產業責任上的持續努力。

中台資源科技指出，在財務表現上，中台 2025 年上半年合併營收達 5.7 億元，整體毛利率由去年同期 31% 提升至 38%，上半年每股盈餘（EPS）為 1.35 元，其中一廠產能改善最為顯著，展現穩健營運發展。

此外，中台資源也參與 2025 年 9 月 11 日至 13 日舉辦的「亞太永續博覽會（SDG ASIA）」，於「永續生活區」設立攤位，展場展示廢熱回收發電、含汞廢棄物及含貴金屬複合材料資源化、廢印刷電路板銅回收及環境整治工程等核心技術方案，並以永續發展與循環經濟為主軸，透過環境教育宣導，促進社會大眾對資源循環與永續發展的認知與行動。呈現如何將被錯置的資源轉化為再生資源與能源，落實循環經濟，實現經濟與環境共好。