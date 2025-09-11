榮剛9月出貨估回溫 切入AI伺服器液冷應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-11 21:45

‌



台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 表示，8 月受到設備故障影響衝擊營收表示，但隨著設備完成修復，9 月起出貨將回復正常水準；而榮剛也搭上 AI 趨勢，供應 AI 伺服器 CDU/CDM 液冷模組所需的高清淨不銹鋼材料。

左起為台鋼集團會長謝裕民、榮剛董事長王炯芬。(鉅亨網資料照)

榮剛 8 月受輥壓機設備故障影響，出貨進度略有延宕，加上新台幣兌美元升值影響，也影響營收表現，8 月 7.75 億元，月減 18.46%、年減 26.73%，累計前 8 月營收 78.22 億元，年減 12.44%。

‌



不過，榮剛表示，設備故障影響屬一次性因素，目前已修復完成，預計 9 月出貨將恢復正常，至於匯率影響方面，公司先前已即時完成報價調整，未來匯率衝擊可望逐步緩解。

榮剛近期也正式切入 AI 應用領域，加入 AI 伺服器 CDU/CDM 液冷模組供應鏈，提供高清淨不銹鋼作為核心元件材料，掌握高速運算帶動的散熱解決方案需求，搭上 AI 元年的發展列車。

此外，榮剛也成為 AERO EXCELLENCE 國際航太組織一員，該組織由法國 GIFAS、德國 BDLI、英國 ADS 三大航太協會共同成立，旨在統一航太供應鏈成熟度評估與認證標準，協助廠商減少跨國重複認證所需的成本與時間。