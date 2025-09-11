鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 17:30

‌



台灣金聯已連續舉辦 15 年的平價住宅活動，實踐居住正義，深具永續核心理念，評選榮獲亞太永續行動金獎及台灣永續行動銅獎兩項殊榮肯定。董事長宮文萍今 (11) 日再宣布「永續三安」目標，除了平價宅外，將進軍公辦都更及包租代管市場，打造未來業務三大支柱，她透露，日前才向財政部彙報，獲得高度支持，同時會響應政府所提「婚育宅」政策，擬讓符合新婚或家中有 6 歲以下幼兒者優先抽籤平價住宅。

打造業務三支柱！台灣金聯進軍公辦都更、包租代管 將響應「婚育宅」政策。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

台灣永續能源研究基金會舉辦 2025 年第四屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮。台灣金聯公司董事長宮文萍除了感謝評審團對台灣金聯公司平價住宅活動的肯定外，並表示未來會在平價住宅既有基礎之下，積極投入公辦都更及包租代管等業務，讓台灣金聯不只是資產管理者，更能成為居住正義實踐者與城市共融的推動者，讓台灣成為具韌性與包容力的國家。

‌



在「平價住宅 安心成家」方面，宮文萍說，台灣金聯長期推動平價住宅，保證產權清楚，絕無海砂屋、輻射屋、事故屋，透過合宜裝修，以公平合理的條件，協助民眾安心成家；「公辦都更 安全居住」部分，台灣金聯將積極投入公辦都更，促進城市再造，強化城市韌性，協助民眾安全居住；至於「包租代管 安適生活」，台灣金聯將透過包租代管，推動以人為本的租屋文化，協助房東安心收租，免除繁瑣管理責任，並提供老年、中年、青年住房支持，使人人擁有安適生活。

宮文萍強調，連續舉辦 15 年的平價住宅活動，共有 26469 人登記申購，總計出售 1035 戶平價住宅，讓民眾安心成家，避免不必要的人為炒作，對平抑房價有一定示範作用，在社會上已建立起品牌商譽，並受到民眾的肯定及信賴。2026 年度平價住宅專案活動訂於 3 月中旬舉辦，全台預計推出 100 戶優質平價住宅，活動期間為期 4 周，供民眾預約賞屋及登記申購。

為了落實「居住正義 永續三安」目標，宮文萍說，台灣金聯將積極投入公辦都更案件，藉由政府主導，快速改善危險建築與基礎建設，降低地震、火災等災害風險，提升整體都市安全，加速都市更新及市容美化，全面提升都市機能，改善生環境，使民眾安全居住獲得更高的保障。

事實上，台灣金聯曾參與嘉義市第一件外牆整建都市更新案 - 金財神樓大樓；近期則與其他泛公股資產管理公司，以協議出資方式，共同投資辦理文山萬隆都市更新案。近期正在籌組備標團隊，積極參與台北市住都中心所推動的中山民安公辦都更招商案，預計於 9 月底前完成投標作業。

宮文萍指出，為響應政府落實居住正義、健全住宅市場的政策，以及配合業務多元轉型發展需要，台灣金聯也將積極投入「包租代管業務」，擴大服務範圍與合作對象，媒合房東與房客，提供各年齡層民眾有安適生活的條件，並響應政府所提「婚育宅」政策，針對年輕婚育族群也將提供優先服務，展現社會責任和增強品牌價值，在累積相當實績後，將協同參與社會住宅包租代管推動事務。

媒體關注，台灣金聯的角色與民間建商有何不同？宮文萍表示，台灣金聯強調資金穩健、透明管理、風險控管，不以獲利最大化為唯一目標，而是以公共利益、居住安全與公平分配為核心，更有機會促成公辦都更招商的成案。其次是具有多項資源，對於公辦都更中私人住戶的安置問題，可提供更多元的選項，諸如金聯自有的平價住宅、新建住宅的選購或承租、及搭配包租代管的媒合。