2025 年以來主要債市受惠多數央行降息或維持資金寬鬆而普遍上漲，且因美元貶值，全球化配置的債券投組換算成美元報酬普遍有匯兌收益挹注，並以新興國家當地債指數換算成美元上漲 14.67% 領先 (資料來源：彭博資訊，取 ICE 美銀美林債券指數為例，截至 12/8，詳如附表一)。
富蘭克林證券投顧表示，主要機構普遍預期 2026 年全球經濟可望維持溫和成長，多數國家可延續降息 (日本除外) 或寬鬆的資金環境，這仍有利於債市。需要關注的風險有二：美國關稅恐將造成通膨居高不下，以及美歐日政府均將擴大財政支出的影響。國際貨幣基金估算七大工業國 2025 年政府債務佔 GDP 比重 126%，2030 年恐將惡化至 137%。反觀一些新興國家則有撙節財政、較低債務、較高債息的機會可尋，建議投資可擴大至全球或新興國家當地公債。
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博表示，新興國家有三個結構性改變的利基：(1) 三個重組：全球供應鏈重組、貿易夥伴重組、政治結構重組締造部份國家的機會；(2) 體質轉強：多國藉由嚴謹的財政和貨幣政策，已成功挺過疫情、聯準會大舉升息，以及川普關稅衝擊。而且，外匯存底累積以及當地債市規模擴大，亦已可降低對外舉債的依賴；(3) 美元光環褪色：歐洲將自海外匯回資金以融通龐大國防和建設支出、美國例外論受質疑、全球分散投資意識，有助於新興國家資產增值。
哈森泰博表示，過去很長一段時間，新興國家政府做對了很多事，但因為美元強勢，導致投資人無意願投資，而今可明顯感受到資金回流的風向變化。然而，也不是所有新興國家都一樣，仍需要精選。看好的國家如：馬來西亞、印度、巴西和墨西哥等可受惠全球供應鏈和貿易夥伴重組、南非聯合政府積極建設並改善財政，甚至調降通膨目標的題材令人驚喜。全球去美元資產化趨勢才剛開始，新興國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 近期績效表現領先，截至 11 月底之基金持債到期殖利率達 11.86%(資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率)，投資以新興國家當地公債為多，廣納亞洲、拉丁美洲和非洲貨幣，可望受惠美元貶值環境以及分享主要國家結構性改革的商機。
註：「到期殖利率」：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
