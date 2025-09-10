鉅亨網新聞中心 2025-09-10 14:03

根據韓國《每日經濟新聞》報導，韓國晶片產業在半導體設備製造領域與中國的差距正在迅速擴大。中國第一大設備製造商北方華創，今年上半年營業利潤已達到韓國同業龍頭 Semes 的 8 倍，顯示中國企業在技術與市場規模上已實現對韓國的追趕，並正以驚人的速度發展。

韓媒：中國晶片急起直追 韓國也難招架。(圖:shutterstock)

數據顯示，北方華創上半年銷售額達 3.1472 兆韓元，年成長近三成；營業利潤為 6478 億韓元，年成長率超過 2%。相較之下，Semes 上半年銷售額為 1.1054 兆韓元，年減逾一成；營業利潤為 821 億韓元，成長幅度僅約 1.4%。

北方華創已超越 Semes，成為全球排名第六的半導體設備製造商，其產品甚至被韓國半導體機構認證，具備引進到本土使用的價值。

除了設備製造，中國企業也積極佈局晶片產業鏈的全國產化，特別是在前端的 EDA（電子設計自動化）工具領域。

過去，韓國晶片產業主要依賴新思、楷登等國際大廠的解決方案，甚至三星電子也曾採用中國廣立微電子的 EDA 工具。中國企業已將 EDA 工具與人工智慧（AI）結合，在提高效率的同時降低成本，這也促使韓國企業開始著手開發國產 EDA 工具，試圖效法中國的產業鏈自主模式。

分析指出，美國多年的制裁反而加速了中國晶片產業的發展，中國龐大的內需市場成為國產晶片崛起的獨有優勢。相形之下，韓國晶片產業過度依賴三星和 SK 海力士兩大巨頭，導致本土供應鏈體系薄弱，設備商難以滿足頂尖企業的高標準，形成惡性循環。

面對中國在資金和產業規模上的巨大優勢，韓國政府已意識到問題的嚴重性。今年 4 月，韓國宣布將針對半導體零件、材料及設備企業的投資金額從 27 兆韓元增至 33 兆韓元。然而，與中國大基金高達 133 兆韓元的投資規模相比，韓國的預算仍顯得微不足道。