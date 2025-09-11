鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-11 08:25

美國知名保守派活動家、川普總統的政治盟友查理 · 柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）中午在猶他州奧勒姆市猶他谷大學演講時遭槍擊身亡，終年 31 歲，川普下令為柯克降半旗 4 天。

政治盟友遭槍擊身亡，川普下令全美降半旗4天。（圖：新華社）

柯克是在周三中午 12 時 20 分遭槍擊。現場畫面顯示，案發時柯克身穿白色圓領衫，正坐在戶外搭建的講台中央，突然一聲槍響，柯克用手捂住脖子，現場一片混亂，民眾四散奔逃。

‌



美國聯邦調查局局長帕特爾當天傍晚在社交媒體發文，宣布嫌疑人已經落網。

柯克是美國非常活躍的政治活動人士。他是保守派非營利性組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的共同創始人，也是川普「讓美國再次偉大（MAGA）」支持者陣營最具影響力的網紅之一。

川普在社交媒體 Truth Social 上連發三文，稱「我們須為被槍擊的查理 · 柯克祈禱。他是個徹底的好人」，「傳奇人物查理 · 柯克死了…… 他被所有人愛戴和欽佩，尤其是我，而現在，他已經離開了我們。梅蘭妮亞和我向他的家人致以慰問。」

川普說：「為紀念查理 · 柯克，我下令全美下半旗直至周日晚 18 時。」