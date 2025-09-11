甲骨文領軍飆漲近36% 台積電、輝達等AI概念股齊漲
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (10 日) 報導，甲骨文 (ORCL-US) 預測 2029 財年雲端基礎設施營收將飆升至 1,140 億美元，帶動 AI 生態系股價大漲。輝達漲 4%，台積電漲逾 4%，博通大漲 10%，顯示 AI 運算需求持續強勁。
甲骨文在公布令人振奮的預測後，周三股價上漲 35.95%，收盤價 328.33 美元，市值逼近 1 兆美元大關。
瑞銀分析師 Karl Keirstead 周三指出：「甲骨文雲端基礎設施部門 5 年內成長 14 倍，主要受 GPU 雲端需求推動，加上 2026 財年 350 億美元資本支出計畫，對輝達、其他 AI 硬體供應商及相關生態系夥伴都是重大利多。」
稱其提供的算力系統與 GPU 約占 AI 資料中心總預算 7 成的輝達 (NVDA-US) 股價周三上漲 3.85%，收盤價為 177.33 美元。
負責晶片代工的台積電 ADR(TSM-US)，周三股價上漲 3.79%，收盤價為 260.44 美元。
同時身為 Google 等企業客製化 AI 晶片要角與網路交換器巨頭的博通 (AVGO-US)，周三股價上漲 9.77%，收盤價為 369.57 美元。
輝達主要競爭對手超微 (AMD-US) 雖在 GPU 市占率仍低，但周三股價仍上漲 2.39%，收盤價為 159.54 美元。供應 AI 記憶體的美光 (MU-US) 周三上漲 3.52%，收盤價為 140 美元。
負責生產搭載 GPU 晶片的伺服器業者美超微 (SMCI-US) 和戴爾 (DELL-US) 股價前者上漲 2.31%，收盤在 43.91 美元；後者上漲 2.61%，收盤在 124.45 美元。
甲骨文財務長 Safra Catz 周二表示：「絕大部分資本支出都用於可創造營收的設備，這些設備將進駐資料中心。」
其中，表現最亮眼的是甲骨文競爭對手 CoreWeave(CRWV-US)，股價暴漲近 17%，收盤價為 117.14 美元。這類「新雲端」業者專攻 AI 應用，與 Google、亞馬遜、微軟等雲端巨頭搶食市場。
延伸閱讀
- 甲骨文狂飆35%雲端前景亮眼 創辦人Ellison擠下馬斯克成全球首富
- 〈美股盤後〉甲骨文創1992年以來最大漲幅 標普那指齊攀巔峰
- 甲骨文共同創始人Larry Ellison超越馬斯克 躍全球首富
- 軋空與誘多並存 一波到頂 提防見頂訊號
上一篇
下一篇