星鏈手機2年後上市、2萬美元機器人、AI晶片算力躍40倍 馬斯克All-In峰會談話重點一次看！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-11 03:22

馬斯克在洛杉磯 All-In 科技峰會訪談中透露多項重大計畫，包括 Optimus 3 機器人成本將降至 2 萬美元、AI5 晶片算力性能提升 40 倍、星鏈手機 2 年後上市，以及 25 年內實現火星自給自足移民等宏大願景。

馬斯克出席洛杉磯All-In科技峰會發言，詳述從人形機器人到火星移民的多項重大計畫。（圖: 截字All-In Summit）

All-In 科技峰會於 9 月 7 日至 9 日在洛杉磯舉行，是矽谷重要的年度科技盛會。馬斯克在此次峰會的訪談，被視為近期最全面、最深入的一次公開談話。

‌



Optimus 3 機器人成本降至 2 萬美元

馬斯克透露，第三代人形機器人 Optimus 3 將擁有接近人類的手部靈巧性，他強調，當年產量達到 100 萬台時，邊際生產成本可望控制在約 2 萬美元左右，售價則取決於市場需求。

「如果 Optimus 能成功，它將成為有史以來影響力最大的產品。」馬斯克表示，目前投入在 Optimus 上的精力，比其他任何單一項目都多，主要挑戰在於硬體設計，特別是手和前臂的工程難題。

由於市面上根本買不到所需的致動器 （actuator），特斯拉必須從零開始自己設計電機、齒輪箱和控制電子元件。每隻手臂就需要 26 個致動器，而 AI 晶片本身可能就要 5 千到 6 千美元。

AI5 晶片算力性能飛躍 40 倍

在 AI 晶片方面，馬斯克宣布下一代車載推理晶片 AI5 將較 AI4 實現 40 倍的算力性能飛躍。他解釋，這主要針對 AI4 在運行 softmax 操作的瓶頸，AI4 需要約 40 個步驟才能完成的運算，AI5 只需幾步就能通過硬體直接支援完成。

AI5 在硬體規格上擁有 AI4 的 8 倍算力、約 9 倍記憶體和約 5 倍記憶體頻寬。馬斯克表示，將 8 倍的算力提升再乘以 5 倍的效率改進，這就是 40 倍提升的來源。

馬斯克表示，截至今年底的軟體更新，有望使特斯拉汽車在不升級硬體的情況下表現出「意識」。

星鏈手機 2 年後上市

馬斯克透露，本月斥資 170 億美元收購電信營運商 Echo Star 的部分通信頻段，為的就是讓可以直連衛星訊號的「星鏈手機」鋪路。這種手機有望在 2 年後上市，最終實現全球範圍的高頻寬連接。

他表示，星鏈手機需要進行硬體調整，手機晶片組需要修改以支援這些頻率。完成後，用戶可在手機上隨時觀看高清影片。當被問及是否考慮收購美國最大電信營運商 Verizon 時，馬斯克表示「也不是不可能」。

第三代星艦運載能力超 100 噸

關於 SpaceX，馬斯克稱第三代星艦（Starship）的運載能力將超過 100 噸，明年有望實現完全可重複使用。目前打造穩定可復用的隔熱層是實現目標的最大挑戰。

Grok 重寫維基百科

在 AI 內容生成領域，馬斯克透露旗下 xAI 的聊天機器人 Grok 正在重寫維基百科，以剔除虛假資訊、補充缺失內容。系統會對每條資訊進行推理分析，判斷內容真偽並重寫頁面。

25 年內實現火星移民

訪談最後，馬斯克提及人類文明與星際探索議題。他認為，最快 25 年內人類有望在火星實現自給自足的移民，無需依賴地球補給。前提是每次火星轉移窗口運送的物資噸位呈指數級增長。