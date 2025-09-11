〈美股盤後〉甲骨文創1992年以來最大漲幅 標普那指齊攀巔峰

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-09-11 05:44

美股週三 (10 日) 早盤受甲骨文大漲與 8 月生產者物價指數 (PPI) 意外下降激勵，標普 500 與那斯達克一度齊創歷史新高，但隨後漲勢逐步消退，終場主要指數漲跌互見。

甲骨文創1992年以來最大漲幅 標普那指齊攀巔峰

道瓊收黑 220.42 點，收報 45,490.92 點，標普盤中最高觸及 6,555.97 點，收盤漲幅為 0.3%，報 6,532.04 點，創歷史新高，那指盤中一度突破 22,000 點大關，收漲 0.03%，同樣登上歷史高位。

8 月生產者物價指數 (PPI) 月減 0.1%，是今年 4 月以來首次下滑，推升年底累計降息 3 碼的預期。市場下一個考驗將是週四公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 及每週初領失業金人數，結果可望進一步影響市場對 10 月及 12 月降息的預期。

美債價格週三攀漲，主要受益於 8 月 PPI 報告以及 390 億美元 10 年期美債增發的強勁需求。2 年期美債殖利率下滑 3 個基點至 3.53%，10 年期美債殖利率下降 4 個基點至 4.03%。

政經方面，美國總統川普呼籲歐盟 (EU) 對中國和印度實施高達 100% 的進口關稅，阻止中印繼續購買俄羅斯石油，遏制俄羅斯資助烏克蘭戰爭的能力。

美股週三 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指下跌 220.42 點，或 0.48%，收 45,490.92 點。

那斯達克指數上漲 6.572 點，或 0.03%，收 21,886.06 點。

S&P 500 指數上漲 19.43 點，或 0.3%，收 6,532.04 點。

費城半導體指數上漲 138.267 點，或 2.38%，收 5,958.092 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 90.88 點，或 0.57%，收 15,989.13 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技與能源表現最佳，雙雙收漲 1.8%，但非必需消費、必需消費、醫療保健及通訊服務等板塊跌幅居前 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭幾乎全倒。Meta (META-US) 下跌 1.79%；蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.23%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.19%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.32%。

台股 ADR 以台積電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.79%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.29%。

企業新聞

甲骨文 (ORCL-US) 週三暴漲 36% 報每股 328.33 美元，經歷了自 1992 年以來最佳的一天，市值增加 2,440 億美元，目前正快速接近 1 兆美元的市值。

甲骨文最新財報營收和獲利未達市場預期，但雲端基礎設施的營收達 33 億美元，年增 55%，還預估這項業務在 2026 會計年度達到 180 億美元，相較 2025 年度成長 77%，帶動輝達、博通、台積電 ADR、AMD、美光等相關 AI 供應鏈股價同步強升。

GameStop(GME-US) 勁揚 3.31% 報每股 24.37 美元，這家電子遊戲零售商第二季表現強勁，營收年增 22% 至 9.722 億美元，優於市場預期，其比特幣持有量達到 5 億美元。

另一方面，蘋果 (AAPL-US) 挫跌 3.23%，蘋果發表 iPhone 17 系列新品、升級版 Apple Watch 與 AirPods，還推出超薄的「iPhone Air」機型，然而市場批評發表會缺乏新意、毫無驚喜。

晶片設計軟體供應商新思科技 (SNPS-US) 因最新財報營收不如華爾街預期，預警美國出口管制正導致中國市場業績驟減，其股價崩超 35% 報每股 387.78 美元。

線上寵物用品零售商 Chewy (CHWY-US) 因第二季財報令人失望，股價暴跌 16.60% 至每股 35.11 美元。

經濟數據

美國 8 月 PPI 年增率報 2.6%，預期 3.3%，前值 3.1%

美國 8 月 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.3%，前值 0.7%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 2.8%，預期 3.5%，前值 3.4%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.2%，前值 0.7%

華爾街分析

Renaissance Macro 分析師 Neil Dutta 表示，企業為維持市占率，多數選擇自行吸收關稅成本，他並建議聯準會在下週降息 2 碼，但認為實際發生的可能性不高。

E*Trade 的 Chris Larkin 指出，PPI 結果已為下週降息「鋪路」，但降息幅度仍取決於週四即將公布的 CPI。

市場普遍預期聯準會將在 9 月、10 月及 12 月連續降息。BMO 策略師 Ian Lyngen 及 Vail Hartman 認為：「投資人目前正在考慮 8 月的非農就業數據、基準修正數據和 PPI 數據將在多大程度上引發關於下週降息 2 碼的討論。我們仍然支持降息 1 碼，如果要真要實現降 2 碼的目標，核心 CPI 必須低於預期走勢。」