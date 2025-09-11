search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

【Joe’s華爾街脈動】美國通膨趨緩推升全球股市；台股衝關25000點

Joe Lu


溫和的生產者物價數據鞏固聯準會降息預期，為台灣 AI 供應鏈創造顯著順風

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美國通膨趨緩推升全球股市；台股衝關25000點 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 10 日 美東時間


摘要
  • 由於疲弱的生產者物價數據鞏固了市場對聯準會即將降息的預期，美國股市創下歷史新高。
  • 科技和公用事業類股領漲美股；而在台灣，電子權值股則帶動台股加權指數 (TAIEX) 創下歷史新高，收於 25,000 之上。
  • 公債市場價格上揚，美國公債殖利率因而下滑，10 年期公債殖利率跌至 4.05%，反映市場已為更鴿派的貨幣政策立場定價。
  • 美國八月份生產者物價指數 (PPI) 年增率降至 2.6%，低於市場預測，並預示在今日 CPI 發布前，價格壓力受到控制。
  • 在以色列襲擊卡達以及俄羅斯侵犯波蘭領空後，地緣政治緊張局勢加劇，對原油價格施加上行壓力，帶來新的風險變數。

市場從美國的生產者物價中，接收到一個明確的通膨降溫訊號，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25398.61+0.82%
美國10年公債殖利率4.0531+0.00%

延伸閱讀



Empty